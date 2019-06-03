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AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, ‘Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun’

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının ve İslam Alemi’nin bayramını kutladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
AK Parti Nevşehir milletvekili Açıkgöz, ‘Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun’

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının ve İslam Alemi’nin bayramını kutladı.


AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz yayınlamış olduğu Ramazan Bayramı mesajında şunları kaydetti;


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan maneviyatımızın yoğunlaştığı Ramazan ayında, iftar ve sahur bereketinin, milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı’mızın hayırlara vesile olmasını dilerim.


“Müminler ancak kardeştir.” (Hucurât, 49/10), ilahi müjdesine ram olmak için kardeşlerimizin gönül mahzunluğunu bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Dünyada zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu; vatanımızda, yakın coğrafyamızda, Türk-İslam âleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hâkim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevla’dan niyaz ederim.


15 Temmuz’da hain FETÖ’ya, yurt içinde ve yurt dışında PKK/DEAŞ gibi çeşitli terör unsurlarına fırsat vermeyen kahraman milletimizden Allah, razı olsun. Terörle mücadele kapsamında vatanımız ve milletimiz için üstün fedakârlık gösteren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; kahraman gazilerimize de acil şifalar dilerim. Kahraman milletimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin; dün olduğu gibi bugün de terörle ve terör yandaşlarıyla kararlı mücadelemizde göstermiş oldukları cesaret, kahramanlıkları için minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyorum.


17 yıldır yatırım, planlama, kalkınma modeliyle 2023 hedefimizde milletimizle el ele gönül gönüle kutlu yolculuğumuz devam ediyor. 2053, 2071 vizyonlarımız için de özellikle gençlerimize ve gelecek nesillerimize de görev ve sorumluluk düşüyor. Her türlü terör ve ekonomik saldırılarına rağmen güçlü Türkiye’yi yolundan döndürmeye hiçbir fani güç yoktur. Allah’ın izniyle mazlumların, mağdurların umudu, İslam’ın sancaktarı Türkiye ilelebet güçlü yaşamaya devam edecektir.


Doğasıyla, tarihiyle, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, balonlarıyla, ören yerleriyle, peribacalarıyla; sıcak, içten, samimi insanlarıyla, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan güzel atlar diyarı Kapadokya’mıza tüm eş ve dostlarımızı, yerli ve yabancı konuklarımızı bekliyoruz.


Mübarek Ramazan Bayramı’mızı kutlar; şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık âlemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz eder, saygılarımı sunarım.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
  1. doğa

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