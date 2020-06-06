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Yerel

AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek şehre yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldılar.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:15:58 -
AK Parti milletvekilleri Afyonklarahisar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret ederek şehre yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldılar.


Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri; Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti.



Afyon Belediyesi Salgınla başarı bir mücadele sergiledi


Covid-19 salgının önlenmesi hususunda Afyonkarahisar Belediyesinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararları hassasiyet göstererek yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri ve Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.



"Devletimiz tüm tedbirleri aldı"


Ülke olarak salgının üstesinden gelecek kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise rehavete kapılmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletin her türlü ihtimali göz önünde bulundurduğunu ve tedbirleri aldığını kaydetti. Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Zeybek, “Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz ve sizlerinde desteği ile bu süreçte İl Hıfzıssıhha Meclisinde alınan kararları belediye olarak harfiyen yerine getiriyoruz” dedi.

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