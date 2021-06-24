AK Parti milletvekiline suikast mi düzenlendi?
Son dakika haberine göre, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi önlendi.
AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi önlendi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P., Şanlıurfa'da yakalandı. Devam eden operasyonlarda örgüt mensubuna yardım ve yataklıktan 9 kişi gözaltına alındı. Suikast girişimi engellenen milletvekilinin ismi açıklanmadı.
AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri şunlardır:
AHMET AKAY
AHMET EŞREF FAKIBABA
HALİL ÖZCAN
MEHMET ALİ CEVHERİ
MEHMET KASIM GÜLPINAR
İBRAHİM HALİL YILDIZ
ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL