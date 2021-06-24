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Gündem AK Parti milletvekiline suikast mi düzenlendi?
Gündem

AK Parti milletvekiline suikast mi düzenlendi?

Son dakika haberine göre, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi önlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 10:04:00 - 2021-06-24 10:34:07
AK Parti milletvekiline suikast mi düzenlendi?

AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi önlendi. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P., Şanlıurfa'da yakalandı. Devam eden operasyonlarda örgüt mensubuna yardım ve yataklıktan 9 kişi gözaltına alındı. Suikast girişimi engellenen milletvekilinin ismi açıklanmadı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri şunlardır:

AHMET AKAY

AHMET EŞREF FAKIBABA

HALİL ÖZCAN

MEHMET ALİ CEVHERİ

MEHMET KASIM GÜLPINAR

İBRAHİM HALİL YILDIZ

ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL

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