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AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yımakamında ağırladı. Samimi bir ortamda geçen görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çağırıcı, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:35
AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti

Değişen ve gelişen yüzüyle İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Bağcılar Belediyesi, bugün iki önemli misafiri ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşıve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yla birlikte Bağcılar Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Başkan Çağırıcı’nın makam odasında gerçekleşen görüşme samimi bir ortamda geçti. 2009-2014 yılları arasında Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Subaşı, eski günlerden konuşup anılarını tazeledi.Çağırıcı ve Kafaoğlu, 2019 yılına yönelik projelerinden de bahsetti.

“Dostlarımla güzel ve değerli bir zaman geçirdik”

Milletvekili Subaşı, Başkan Kafaoğlu ve Avcı, misafirperverliğinden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti. Çağırıcı da “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran dostlarımla güzel ve değerli bir zaman geçirdik. Birbirimizden fikir alışverişinde de bulunduk. Çok yararlı bir görüşme oldu. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Bağcılar’da gerçekleştirilen projelerin maketlerini inceleyen heyet ardından hatıra fotoğraf çekildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:35
  1. İstanbul
  2. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  3. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
  4. AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı
  5. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı

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