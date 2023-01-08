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Siyaset AK Parti Milletvekili Ünal: “AK Parti milletin partisidir, her zaman seçime hazırdır”
Siyaset

AK Parti Milletvekili Ünal: “AK Parti milletin partisidir, her zaman seçime hazırdır”

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Şirin Ünal, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Milletvekili Ünal, “AK Parti, milletin partisidir. Her zaman seçime hazırdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 09:41:00 -
AK Parti Milletvekili Ünal: "AK Parti milletin partisidir, her zaman seçime hazırdır"

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Şirin Ünal, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Milletvekili Ünal, “AK Parti, milletin partisidir. Her zaman seçime hazırdır” dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Şirin Ünal, Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne ziyarette bulundu. Müze kurucusu Kenan Balcı ile birlikte müzeyi dolaşan milletvekilleri, sergilenen deniz canlıları hakkında bilgi aldı. Ziyarette milletvekillerine ve beraberindeki heyete balık ikram edildi. AK Partili Milletvekilleri Kaynarca ve Ünal, müzede sergilenen mumyalanmış deniz canlıları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ziyaretçilere müzeyi gezdiren Kenan Balcı, “Milletvekillerimiz, dünyada ilk ve tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret ettiler. Geldikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

“AK Parti, milletin partisidir”
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, müzeye ilk kez geldiğini söyleyerek, “Daha önce bu müzeyi görme şansımız olmamıştı. İlk defa görüyorum ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışmalarımıza aslında bir önceki seçimdeki sandığın kapanmasından itibaren başlarız. AJ Parti, milletin partisidir. Her zaman seçime hazırdır” şeklinde konuştu.

“Kenan Balcı’yı tebrik ediyorum”
Milletvekili Tülay Kaynarca da Kenan Balcı’yı tebrik ettiğini belirterek “Beylikdüzü’nü ve Balıkçı Kenan’ı biliyorum. Buranın müze olmasından öte balığı bir marka ve ürün olarak sevdiren bir isim olduğunu düşünüyorum. Kenan Bey’i tebrik ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede gıda tarafında neler yapılabileceğinin ve müze haline getirilerek nasıl ilgi odağı olabileceğinin en güzel örneğidir. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Elbette zor süreçler de var. Sadece Türkiye değil, dünya üç yıldır olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bütün bunlara rağmen halkımızın duyarlılığı, içtenliği, samimiyeti beni çok mutlu etti. Daha iyi olması için de biz, bize düşeni sonuna kadar yapacağız” ifadelerini kullandı.

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