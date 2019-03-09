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AK Parti Milletvekili Tüfenkci, Doğanşehir’de

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Önümüzde bir milat var, o da 31 Mart.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:27
AK Parti Milletvekili Tüfenkci, Doğanşehir’de

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Önümüzde bir milat var, o da 31 Mart. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin geleceğiyle çok yakından ilgili bir seçim" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Doğanşehir İlçesi’nde sürdürdü.


Milletvekili Tüfenkci, Doğanşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük ile birlikte Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Günedoğru, Söğüt, Elmalı, Gödeli, Kapıdere, Küçüklü, Polat, Yolkoru Mahallelerini ziyaret ederek, Doğanşehir İlçe Seçim Bürosu’nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Ziyaretlerinde konuşan Milletvekili Tüfenkci, "Önümüzde bir milat var, o da 31 Mart. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin geleceğiyle çok yakından ilgili bir seçim. Bu seçimde kullanacağınız her oy, esasında oynanan oyunları bozma noktasında çok önemli bir işlev görecek" şeklinde konuştu.


Milletvekili Tüfenkci, AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’de önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığını kaydederek, "Daha önce başörtülü kızlarımız üniversitelerden, liselerden atılırken, AK Parti’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde bugün herkes fırsat eşitliğinden istifade ederek hakim, savcı, öğretmen olabiliyorlar. Bu, Türkiye’nin demokraside nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. AK Parti iktidarı Türkiye’yi 17 yılda 4 kat büyüttü. Allah’ın izniyle 31 Mart’taki seçimden sonrada bu ekonomik dalgalanmalarda sona erecek ve Türkiye, Allah’ın izniyle emin adımlarla yoluna devam edecek" dedi.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nde güçlü bir destek istediklerini dile getiren Tüfenkci, "31 Mart seçimlerinde sizlere hizmet edecek, sizlere efendilik değil, hizmetkarlık yapacak belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Doğanşehir’de geçmişiyle, duruşuyla sizlerin içerisinden çıkmış bir adayla Cumhur İttifakı seçimlere giriyor. O da Vahap Küçük ağabeyimiz. Yapmış olduğu hayır hizmetleriyle, Türkiye’ye yaptığı istihdam katkılarıyla ihracata yapmış oldukları katkılarla, Türkiye ekonomisine yapmış oldukları katkılarla sizlerin hemşerisi olarak güçlü bir şekilde sahip çıkmanız, rekor oyla onu belediye başkanı seçmeniz başta bizlerin ve Vahap Küçük ağabeyimizin elini güçlendirecek. Bu almış olduğu oylarla da cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden yeni hizmetler isteyeceğiz. Yeni projelerimize geniş katkılar isteyeceğiz. Bunun için sadece belediye başkanlığını kazanması yetmez, güçlü bir oy ile kazanması gerekir" ifadelerini kullandı.


"Biz bu meseleyi sadece belediye başkanlığı seçimi olarak görmüyoruz, Türkiye’nin bekası olarak görüyoruz" diyen milletvekili Tüfenkci, "Onun için Cumhur İttifakı’nı kurduk ve dedik ki; ’Mesele memleketse gerisi teferruattır.’ Mesele 3-5 belediye başkanlığını kazanmak veya 5-10 milletvekilliğini kazanmaktan öte Türkiye’nin, çocuklarımızın geleceğiyle, gençlerimizin işini, aşını bulması ve en önemlisi Türkiye’nin bölgede güçlü, lider ve söz sahibi bir ülke konumuna gelmesi, bayrağımızın dalgalanması için biz bu ittifakı yaptık. Seçimlere de birlikte giriyoruz. Eğer bu ittifak başarısız olursa, sevinecekler var. Başta PKK olmak üzere hepsi ağzını açmış 31 Mart seçimlerini bekliyor. Onun için biz meseleyi belediye başkanlığı seçimi olarak görmediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Milletvekili Tüfenkci, tütün üreticileriyle yaptığı sohbette ise, "Tütün satışının sadece tüccarlar eliyle değil, bizzat üreticiler eliyle Türkiye’nin her yerinde satılması noktasında da biz mevzuatsal düzenlemeyi yaptık. Seçimden sonrada vergi düzenlemesini yapıp, bu işi bitireceğiz. Ondan sonrada bu işin ticaretini yapan yapar, kooperatif eliyle yapanlar yapar. Ekimini yaparlar. Şuanda da zaten nakliyede de bir sıkıntı yok. Kim diyorsa ’bir sıkıntı var’ gelsin ben kendim götüreyim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:27
  1. doğa

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