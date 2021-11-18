AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı TBMM'deki gerginliği hüzne çevirdi!

Plan ve Bütçe Komisyonundan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı iletildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi görüşüldü. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın vefat etmesi haberinin alınmasından sonra bütün parti grupları ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz taziyeleri iletti.

Genel Kurulda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine verilen aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis'in en müdavim milletvekillerinden" olarak nitelendirdiği İmran Kılıç'ın, aşı olmasına rağmen Ankara Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır devam eden koronavirüs mücadelesi sonucunda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Özkan, "Allah mekanını cennet eylesin, ruhu şad olsun. Rabbim, aziz milletimizin ve bütün sevdiklerinin, ailesinin bunu inşallah sabrı cemil ile karşılamasını nasip eylesin. İmran Hocamız, gençlik mücadelesinden beri talebe yetiştirmekle uğraşan, ülkesi ve milletiyle ilgili kurmuş olduğu hayalleri hayata geçirme gayreti içerisinde olan, müstakim, sözünün eri ve her daim hakkın ve hukukun mücadelesinde yer almış bir büyüğümüzdür." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kılıç’a Allah’tan rahmet dileyerek, “Bütün arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum” dedi.

CHP'li Özgür Özel: İmran Hoca gibi herkese Allah hayırla yad edilmeyi nasip etsin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek, Kılıç'ın, Meclis'e en düzenli gelen, oturduğu yer hiç değişmeyen, İçtüzüğün tanıdığı imkanlarla kendi görüşlerini ve özellikle önemsediği günleri, yıl dönümlerini kaçırmadan söz haklarını kullanan bir milletvekili olduğunu kaydetti.

Özel, Kılıç ile ilk doz aşısının ardından gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İkinci ve üçüncü doz aşılarını olursa içinin rahat edeceğini söylüyordu ama herhalde ikinci ve üçüncü dozu olamadan Kovid'e yakalandı. AK Parti Grubu'nun, ailesinin, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. Bu kubbenin altından hepimiz geldik, hepimiz gideceğiz. Herkes bir gün göçecek. İmran Hoca gibi herkese Allah arkasından güzel, biraz önce içerde hepimizin konuştuğu gibi iyi konuşulmayı, hayırla yad edilmeyi nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kılıç'ın, inançlarını savunurken sert ve tavizsiz ama özel hayatında son derece hoşgörülü olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "Çok gergin atmosferde tartışırken bile Kılıç'ın bir dakikalık söz alışı, TBMM'nin tansiyonunu aşağıya çeker ve atmosferini değiştirirdi. TBMM'de bulunan herkesin başı sağ olsun. AK Parti camiasına da başsağlığı diliyorum. Her şeyden önemlisi ailesine sabrı cemil, kalanlara uzun ömür ve selamet nasip etsin. Acımız ortaktır, yürekten paylaşıyoruz. Kabri nur, ruhu şad ve mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. AK Parti camiasına da özellikle başsağlığı, sabır diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Acı hepimizindir, sonuçta TBMM'den bir milletvekilimizin vefatı söz konusu." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile kısa süre önce Kılıç'ın durumunun ağır olduğunu konuştuklarını ve şifa bulması için dua ettiklerini anlattı.

Bülbül, Kılıç'ın her zaman müspet meseleleri dile getiren, iyi ahlakı, doğru insan olmayı, ülke tarihini ve değerlerini hatırlatan çok kıymetli bir büyük olduğunu vurgulayarak, "Son derece üzüntülüyüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisini iyi tanıdık, iyi bildik. Bizler ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bizlerden yana hakkımız helal olsun. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.