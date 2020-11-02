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Gündem AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan Türkan Şoray’a sert sözler
Gündem

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan Türkan Şoray’a sert sözler

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, oyuncu Türkan Şoray'ın Türkiye ile ilgili tepki çeken sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:10:00 - 2020-11-02 14:12:40
AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’dan Türkan Şoray’a sert sözler

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkan Şoray'ın Türkiye hakkında dün yaptığı açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından yorum yaptı.

Solak medyaya röportaj veren oyuncu Türkan Şoray’ın, İzmir depreminden gelen yeni haberler sırasında Türkiye’yle ilgili verdiği cevaplar tepki çekti.

Türkiye’de ‘ürkütücü tablo’ olduğunu belirten Şoray, ‘Gençlerin derdi beni çok mutsuz ediyor’ diyerek adeta ortalığı karıştırdı.

AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkan Şoray’a sosyal medya hesabından, ‘Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray’ dedi.

Ne demişti?

Türkan Şoray, Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" iddiasını dile getirdi.

Şoray, "Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız’’ sözleriyle tepki çekti.

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