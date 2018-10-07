0553 313 94 23

AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih!

AK Parti-MHP arasında 31 Mart seçimlerinde yapılması planlanan ittifak önümüzdeki hafta şekilleniyor.

07 Ekim 2018 Pazar 09:06
AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih!

24 Haziran’da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifakı değerlendiriyor. Karşılıklı olumlu mesajların ardından yerel seçimlerde ittifak için ilk adım 25 Eylül’de atılmıştı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den Sadir Durmaz’ın yaptığı ilk görüşmede ittifakın devamı için anlaşma sağlanmıştı.

İKİNCİ TOPLANTI HAFTA BAŞI

İlk görüşmenin ardından her iki parti de yetkili kurullarında görüşmeyi değerlendirdi ve çalışmalara başlandı. Bu süreçte iki partinin heyetlerine de birer isim eklendi. Önümzüdeki hafta yapılması planlanan toplantıya AK Parti’den Numan Kurtulmuş ve MHP’den Edip Semih Yalçın da katılacak. AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta başında bir araya gelerek ikinci toplantıyı yapması bekleniyor.

PUSULADA DEĞİL ADAYDA İTTİFAK

Toplantıda, iki taraf da partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaşacak. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın kurulmasına referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmadığından farklı formüller devreye girecek.

ZEMİN ARANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı’ndaki konuşmasında “Cumhur ittifakının listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum” ifadeleri işaretleri gönül ittifakına çevirdi. Görüşmelerde, mevzuat dışında ittifak yapmanın zemini aranacak. Pusula üzerinde ittifak yerine “adayda ittifak” formülü üzerinde durulacak. İki partinin heyetleri görüşmelerde ortaya çıkan çalışma hakkında liderlerine bilgi verecek.

SÖZ LİDERLERDE

Heyetler arası görüşmelerin ardından ittifakta nihai kararı liderler verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyaretinin ardından Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede liderlerin ittifaka son noktayı koyması planlanıyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:06
  1. AK PARTİ
  2. MHP
  3. ittifak
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 arsa için ihale
    1. 5 arsa için ihale
    2. Hindistan, Müslümanları Budistlere..
    3. Vodafone Vitrin’den ‘Ailem Güvende’..
    4. Yüzde yüz yerli! Tanesini 3 bin euroya..
    5. Tüketiciye müjdeli haberler
    6. Muş'ta sokak köpekleri sürüye..
    7. Karayipler'de deprem! Çok sayıda ölü var
    8. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    9. Gurur verici tablo! Türk komutanlar..
    10. Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!
    11. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    12. Merkel'i düşündüren gösteri! Halk..
    13. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu bir..
    14. Tören gerçekleştirildi! Türk..
    15. Eski usulleri bırakıp stratejimizi..
    16. Somali'de Türk askeri üssünde yemin..
    17. Bakan Akar sabah yürüyüşüne çıktı
    18. Bosna Hersek halkı sandık başına gitti
    19. Akar'dan, kendisine yetişemeyen..
    20. 45 Afgan göçmen yakalandı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!