AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih

24 Haziran’da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifakı değerlendiriyor. Karşılıklı olumlu mesajların ardından yerel seçimlerde ittifak için ilk adım 25 Eylül’de atılmıştı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den Sadir Durmaz’ın yaptığı ilk görüşmede ittifakın devamı için anlaşma sağlanmıştı.

İkinci toplantı hafta başı

İlk görüşmenin ardından her iki parti de yetkili kurullarında görüşmeyi değerlendirdi ve çalışmalara başlandı. Bu süreçte iki partinin heyetlerine de birer isim eklendi. Önümzüdeki hafta yapılması planlanan toplantıya AK Parti’den Numan Kurtulmuş ve MHP’den Edip Semih Yalçın da katılacak. AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta başında bir araya gelerek ikinci toplantıyı yapması bekleniyor.

Pusulada değil adayda ittifak

Toplantıda, iki taraf da partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaşacak. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın kurulmasına referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmadığından farklı formüller devreye girecek.

Zemin aranacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı’ndaki konuşmasında “Cumhur ittifakının listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum” ifadeleri işaretleri gönül ittifakına çevirdi. Görüşmelerde, mevzuat dışında ittifak yapmanın zemini aranacak. Pusula üzerinde ittifak yerine “adayda ittifak” formülü üzerinde durulacak. İki partinin heyetleri görüşmelerde ortaya çıkan çalışma hakkında liderlerine bilgi verecek.

Söz liderde

Heyetler arası görüşmelerin ardından ittifakta nihai kararı liderler verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyaretinin ardından Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede liderlerin ittifaka son noktayı koyması planlanıyor.