0553 313 94 23

AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih

Yerel seçimler için AK Parti ile MHP arasında yapılması planlanan ittifak önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeliyle biraraya gelmesi sonrası netleşecek.

07 Ekim 2018 Pazar 08:48
AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih

24 Haziran’da Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren AK Parti ve MHP yerel seçimlerde de ittifakı değerlendiriyor. Karşılıklı olumlu mesajların ardından yerel seçimlerde ittifak için ilk adım 25 Eylül’de atılmıştı. AK Parti’den Mehmet Özhaseki ve MHP’den Sadir Durmaz’ın yaptığı ilk görüşmede ittifakın devamı için anlaşma sağlanmıştı.

İkinci toplantı hafta başı

İlk görüşmenin ardından her iki parti de yetkili kurullarında görüşmeyi değerlendirdi ve çalışmalara başlandı. Bu süreçte iki partinin heyetlerine de birer isim eklendi. Önümzüdeki hafta yapılması planlanan toplantıya AK Parti’den Numan Kurtulmuş ve MHP’den Edip Semih Yalçın da katılacak. AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta başında bir araya gelerek ikinci toplantıyı yapması bekleniyor.

Pusulada değil adayda ittifak

Toplantıda, iki taraf da partilerinin hazırladığı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili çalışmayı birbiri ile paylaşacak. 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’nın kurulmasına referans olan ittifak düzenlemesi milletvekilliği seçimini kapsadığı için yerel seçimlerde partilerin resmen ittifak yapabilmesine olanak tanıyan mevzuat bulunmadığından farklı formüller devreye girecek.

Zemin aranacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam Kampı’ndaki konuşmasında “Cumhur ittifakının listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum” ifadeleri işaretleri gönül ittifakına çevirdi. Görüşmelerde, mevzuat dışında ittifak yapmanın zemini aranacak. Pusula üzerinde ittifak yerine “adayda ittifak” formülü üzerinde durulacak. İki partinin heyetleri görüşmelerde ortaya çıkan çalışma hakkında liderlerine bilgi verecek.

Söz liderde

Heyetler arası görüşmelerin ardından ittifakta nihai kararı liderler verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyaretinin ardından Bahçeli ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede liderlerin ittifaka son noktayı koyması planlanıyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:48
  1. AK PARTİ
  2. MHP
  3. ittifak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına ABD’den tepki
    1. Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiasına..
    2. PKK talimat verdi! Korkunç tuzak
    3. AK Parti-MHP ittifakında önemli tarih
    4. Adana'da yön levhasına çarpan jip alev..
    5. Otoyollara gürültü perdesi geliyor
    6. Döviz dönemi kapandı
    7. Terör örgütü PKK'da büyük panik!
    8. Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan..
    9. Ordu'da öğretmenin dikkati 2 çocuğu..
    10. Haiti'de 5.9'luk deprem: 10 kişi öldü
    11. Donald Trump ve Putin'e zehirli zarf
    12. Kırıkkale’de 5 gündür sokakta..
    13. Mustafa Sarıgül kararını açıkladı!
    14. Çinli ajanlar Amerika şirketlerini..
    15. Terör örgütü PKK’lılar Karadeniz'de..
    16. Önce öldürüldü dendi, şimdi ise...
    17. Marmaris'teki gizimli uçağın sırrı..
    18. İhracat kralı domates oldu
    19. Kahramanmaraş'ta evini terk eden eşini..
    20. Uyuyan El yapımı patlayıcı tehlikesi
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!