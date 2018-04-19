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AK Parti Meral Akşener için düzenleme yapacak iddiası!

Siyaset kulisleri erken seçimi konuşurken en fazla merak edilen konulardan birisi de şüphesiz İYİ Parti'nin seçime girip giremiyeceği konusu oldu. AK Parti kulisleri bunun için düzenleme yapılabileceği üzerinde duruyor. Böylelikle Meral Akşener'in mağdur pozizyonuna girmesinin ve bunu muhalefetin seçimlerde kullanmasının önü alınacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:25
AK Parti Meral Akşener için düzenleme yapacak iddiası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumda, bu düzenleme TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan mini uyum paketine konulacak.

YSK’ya göre, İYİ Parti’nin, 10 Aralık 2017’de yaptığı kurucular kurulu kongresi, büyük kongre sayılıyor.

Partinin, ilçe kongrelerini tamamladığı tarih olarak 26 Şubat gösteriliyor. Bu da 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim için risk oluşturuyor.

İYİ Parti Parti Sözcüsü Aytun Çıray da konu hakkında şunları söylemişti:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2018 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder."

Çıray erken seçim tarihinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Bunun tamamen İYİ Parti korkusundan olduğu açıkça ortaya çıktı. Zamanı kısaltmak için 24 Haziran'a aldılar. Ama Türkiye için bu hayırlı olacak" derken, "22 Haziran" ifadesini de düzelterek, 10 Haziran tarihi itibariyle her seçime girebileceklerini belirtmişti.

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:25
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