AK Parti Marmaris İlçe Başkanından gece nöbet tutan beyaz meleklere anlamlı ziyaret

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve ekibi, 12 Mayıs Hemşireler günü olması sebebi ile gece nöbet tutan hemşireleri görev yerlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Önce Marmaris Devlet Hastanesi sonra ilçede ki özel hastaneleri ve 112 sağlık merkezinde akşam nöbet tutan hemşireleri ziyaret etti ve hemşireler gününü kutladı. Bağışıklık sistemi güçlendirici doğal gıdalardan oluşan küçük hediye paketlerini hemşirelere sundu.

Başkan Ceyhun Gökmen, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi pandemi döneminde fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz, Vefa Grubu çalışanları ve tabi ki her türlü zorluğa karşı yine de hastalarla birebir çalışarak hayatlarını riske atan Sağlık personelimizi sık sık ziyaret etmeye çalışıyoruz. 12 Mayıs Hemşireler günü sebebiyle evlerinden uzak akşam nöbetinde çalışan hemşirelerimizi ziyaret etmek istedik. Onlara bağışıklık sistemlerini güçlendirme de destek olacak küçük doğal gıda paketleri hediye ettik. Her zaman kanatsız meleklerimiz dediğimiz hemşirelerimizin bu dönemde ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanık olduk. Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun” dedi.