Ak Parti Mardin İl Başkanlığından Malazgirt’e çıkarma

AK Parti Mardin İl Başkanlığı Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü programları kapsamında yediden yetmişe geniş katılımlı bir grupla Muş’un Malazgirt ilçesine hareket etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç programa ilişkin yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi’nin birlik ve beraberlik içinde milletin unutmasının asla mümkün olmayan destanların başında geldiğini söyledi. Kılıç, "Tam 948 yıl önce atalarımız canları pahasına bu güzel vatan topraklarını savunarak bizlere emanet etmeyi başarmışlardır. Bizlere düşen bu emaneti bizden sonraki nesillere teslim etmektir. İşte bu amaçla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenecek olan etkinliklere büyük bir katılım ve coşkuyla katılıyoruz. Bu şekilde hem geçmişimizi yad ediyor, hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği önemli mesajlarla Anadolu’nun Türklere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan muharebesindeki tarihi başarıyı yeni nesillere aktarılmış olacağız" dedi.

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan da gençlik olarak bu önemli zaferi kutladıklarını söyledi. Özkan, "Bizler AK Gençlik olarak sahip olduğumuz gençliğin farkındayız. Bu farkındalıkla hareket etmeye çalışıyoruz. Malazgirt ruhunu bir kez daha yaşamak için Mardin’den Muş’a hareket ediyoruz. Bizler kendi tarihimize sahip çıktığımız sürece hiç kimse tarihimizin zerresine bile dokunamaz” diye konuştu.