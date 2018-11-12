AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı kim?

AK Parti yere seçimler için aday adaylık son başvuru süreceni 12 Kasım’dan 16 Kasım’a uzattı. AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ aday adaylık başvurusunda bulundu. Peki AK Parti’nin Manisa adayı kim olacak? Selçuk Özdağ AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

AK Parti’de 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatılan 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuruları sürüyor. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da akşam saatlerinde parti genel merkezine gelerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.

2014 Manisa yerel seçim sonuçları

MHPadayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHPadayı Özgür Özel % 18.3

Selçuk Özdağ kimdir?

Selçuk Özdağ, 7 Ağustos 1958 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Ankara'da bitiren Özdağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında doktora eğitimini bitirdi. 2012 yılında ise Doçent oldu.

Selçuk Özdağ'ın siyasî kariyeri

1975 senesinde, henüz öğrenciyken gitmeye başladığı Manisa Ülkü Ocakları'nda aktif siyaset ile ilgilenmeye başladı. İlerleyen dönemlerde Büyük Birlik Partisi'nin kurucu ekibinde yer aldı. Bu partide 17 sene çeşitli mevkilerde görev aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonra Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan Özdağ, 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Manisa Milletvekili olarak seçildi. 2013-14 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013-14 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2015 seçimlerinde, 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir. Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Selçuk Özdağ evli ve iki çocuk babasıdır.