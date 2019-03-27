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AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Köse’den kültür merkezine ziyaret

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi’ni (MKM) ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:15
AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Köse’den kültür merkezine ziyaret

Cumhur İttifakı’nın AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, Mamak Kültür Merkezi’ni (MKM) ziyaret etti.


MKM bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları, tiyatro, saz ve gitar kurslarını gezerek kursiyerlerle sohbet eden Köse, önce MKM Çocuk Tiyatrosu Topluluğu’nun mini gösterisini, ardından da Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin oynadığıSeymen ve Trabzon yöresi oyunlarını izledi. Çocukluk hayalinin saz çalmak olduğunu anlatan Köse, “Çocukluğumda müziğe, özellikle de saza karşı çok büyük ilgim vardı. Ama o dönemki şartlarda bu tarz kurslar ve ders görme gibi şansımız yoktu. Hep içimde uhde kalmıştı. Bu yüzden bir saz satın aldım. Mutlaka bir gün saz çalmayı öğreneceğim” dedi.


Özellikle eğitim anlamında gençleri destekleyeceklerini aktaran Köse, "Eğitimciliğimizin getirdiği farkı Mamak’a yansıtmak istiyoruz. Özellikle eğitim alanında çocuklarımızı destekleyeceğiz ve çok ileri noktalara da götürmek istiyoruz. İlçemizde Musiki Muallim Mektebi var. 1927’de kurulan bir konservatuvar. O tarihi yeniden canlandıracağız. Orada yetişmiş müzisyenler, sanatçılar var. Çocukların yeteneklerini keşfedeceğiz. Burada yeni Neşet Ertaşlar, Aşık Veyseller, Fazıl Saylar yetişecek. Altyapı var zaten. Onların yolunu açacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:15
  1. sanat
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