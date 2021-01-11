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Siyaset AK Parti kurmayları önerdi! Erdoğan'dan önemli talimat
Siyaset

AK Parti kurmayları önerdi! Erdoğan'dan önemli talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmaylarının önerisiyle yasa tekliflerinin hazırlanmasında parti yönetiminin daha aktif olması konusunda talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 08:05:00 - 2021-01-11 08:09:05
AK Parti kurmayları önerdi! Erdoğan'dan önemli talimat

AK Parti'de özellikle bürokrasi tarafından hazırlanan kanun teklifi veya diğer düzenlemeler konusunda parti yönetimi ve milletvekillerinin dışarıda tutulmasından kaynaklanan yaşanan sıkıntılar zaman zaman tartışılmıştı. Bu konuda, koordineli bir şekilde çalışılması gerektiği konusunda kurmaylarını uyaran AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca sorunun giderilmesi için ‘koordinatör’ atanması kararlaştırılmıştı. Erdoğan’ın bu talimatının ardından uzlaşma sağlanmıştı.

AK Parti kurmaylarının önerisi

AK Parti kurmayları, yaşanan koordinasyon probleminin giderilmesi için konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden iletti. Özellikle yasa teklifi metinlerinin hazırlanma süreçlerinden uzak kalındığını ifade eden AK Parti kurmayları, “Kanun teklifi hazırlıkları süreçlerinde daha aktif olmamız lazım. TBMM’de komisyonda ya da Genel Kurul’da bu metinleri savunurken bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Metinlerin hazırlık süreçlerinde daha fazla olursak hem vatandaşa hem de muhalefete daha iyi anlatabiliriz” dedi.

Erdoğan’dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda bir kez daha talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koordinasyonu sağlayın. Çalışmaları belli bir sistematik içinde yürütün. Grup ve Genel Merkez kanun tekliflerini birlikte yoğursun” dedi. (Türkiye gazetesi)

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