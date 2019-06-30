AK Parti Kemalpaşa’da gençlik kolları yeni yönetimi belirlendi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yeni yönetim kurulunu oluşturdu.







Kemalpaşa’da 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde bazı yönetim kurulu üyelerinin meclis üyesi aday adayı olmalarından dolayı AK Parti Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları yönetiminde yeniden yapılanmaya gidildi. Yavuz Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda; Ahmet Çoban teşkilat başkanlığına, Fatih Kılıç seçim işleri başkanlığına, Muhammed Görmez sosyal politikalar başkanlığına, Furkan Dinç tanıtım ve medya başkanlığına, Cemal Kul Sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığına, Fatma Üreten yerel yönetimler başkanlığına, Ufuk Tuyli ekonomi ve mali işler başkanlığına, Sedanur Sertel yeni seçmen birimi başkanlığına, Bünyamin Aydın siyasi ve hukuk işleri başkanlığına ve Hatice Altınsay ise ilçe sekreterliği görevine getirildi.

Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Yılmaz yeni yönetim kurulu üyeleri ile haftalık ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inanç azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.