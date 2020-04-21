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Aktüel

AK Parti Kemalpaşa’da Aksakal dönemi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına Bülent Aksakal atandı.

2020-04-21 19:52:23 -
AK Parti Kemalpaşa’da Aksakal dönemi

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına Bülent Aksakal atandı.


AK Parti Genel Merkezi tarafından kongrede aday gösterilen Bülent Aksakal, korona virüsü salgın hastalığı dolayısıyla kongrelerin iptal edilmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığına atandı. Bülent Aksakal yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.



Aksakal açıklamasında şu ifadeler yer verdi: "Birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte bütün insanlığın sınava tabi tutulduğu özel bir zaman diliminden geçiyoruz. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye yine göz dolduruyor, tarih yazıyor. Liderimiz, partimiz ve davamız için şahsım olarak her türlü fedakarlığı göstererek bu kutlu davanın bir adım daha ileri götürülmesi noktasında her şeyimi ortaya koyacağımı ifade etmek isterim. Özellikle tüm teşkilat mensuplarımıza seslenmek istiyorum; emrinizdeyim. Destek ve katkılarınızı bekliyorum.”

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