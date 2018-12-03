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AK Parti Kars belediye başkan adayları kim 2019?

AK Parti Kars belediye başkan adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Kars yer almamıştı. AK Parti Kars belediye başkan adayı kim? Kars AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Kars belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Kars belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
AK Parti Kars belediye başkan adayları kim 2019?

AK Parti Kars belediye başkan adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Kasım'da açıkladığı AK Parti belediye başkan adayları arasında Kars yer almamıştı. AK Parti Kars belediye başkan adayı kim? Kars AK Parti belediye başkan adayları 2019, AK Parti Kars belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Kars belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya devam ediyor.

AK Parti 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti'nin Van belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım Cumartesi günü aralarında Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan iller arasında Van yer almazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 için gittiği Arjantin dönüşü 21 ilin daha belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Van belediye başkan adayının olup olmayacağı merak konusu olurken, AK Parti ve MHP ittifakı çerçevesinde AK Parti'nin MHP adayını destekleyeceği söyleniyor. MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek 9 il ve 41 ilçenin belediye başkan adayını açıklamıştı. MHP Kars belediye başkan adayı Çetin Nazik olmuştu. AK Parti'nin Kars'da aday çıkarmayıp MHP adayını mı destekleycek sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı belediye başkan adayları listesiyle netlik kazanacak.

Kars 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Murtaza Karaçanta % 28.4

CHP adayı Naif Alibeyoğlu % 25.1

AK Parti adayı % Nevzat Bozkuş 25

Kars 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 37.48 milletvekili sayısı 2

HDP % 32.36 milletvekili sayısı 1

CHP % 14.22

İYİ Parti % 7.46

MHP % 7.21

SP % 0.68

AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları listesi

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
  1. Van
  2. Kars
  3. İzmir
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
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