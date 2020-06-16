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Yerel

AK Parti Karaman Milletvekili Eser, dolu hasarını yerinde inceledi

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, doludan hasar gören arazilerde incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:21:25 -
AK Parti Karaman Milletvekili Eser, dolu hasarını yerinde inceledi

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, doludan hasar gören arazilerde incelemelerde bulunarak yetkililerde bilgi aldı.


AK Parti Karaman Milletvekili Eser, Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, TKDK İl Koordinatörü Özgür Öztürk ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile birlikte merkeze bağlı Sudurağı beldesi, Beydili ve Ekinözü köylerini ziyaret etti. Dolunun zarar verdiği arazilerdeki hasarı yerinde inceleyen Eser, burada yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun dolu ve sağanak yağış sebebiyle zarar oluşan ekili arazilerde incelemelerde bulunarak çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dolunun zarar verdiği araziler en kısa sürede tespit edilerek gereği yapılacaktır. Bu yıl uygulanmaya başlanan münavebeli ekim, tarımda kullanılan enerji ücretlerinin yüksek olması ve kuyu ruhsatları gibi sorunları üreticilerimiz ve muhtarlarımız, bize iletti. Özellikle kuyu ruhsatları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüşerek çalışmalar başlatıldı. Yaptığımız ziyaretlerde yoğun ilgi ve misafir perverlikleri için köylülerimize sonsuz teşekkürler ederiz "dedi.

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