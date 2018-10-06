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AK Parti kampında 'Sıfır Atık Sanat Atölyesi' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği Kızılcahamam'daki otelde çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 17:42
AK Parti kampında 'Sıfır Atık Sanat Atölyesi' açıldı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca toplantının yapıldığı Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştirilen "Sıfır Atık Sanat Atölyesi" etkinliğini, Emine Erdoğan ziyaret ederek, çocukların ürettiklerini inceledi ve onlarla sohbet etti. Çocukların aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri ve çevre duyarlılıklarının artırılması amaçlanan 3 saatlik etkinliğe, Emine Erdoğan'ın torunları da katıldı.

Etkinlikte Esra Albayrak ile bazı milletvekilleri de çocukların tasarımlarına eşlik etti. Projenin çocukların sorumluluğunda da sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı atölye çalışmasına katılanlara, "Sıfır Atık Gönüllüsü" kartları hediye edildi.

Ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Twitter hesabından atölye çalışmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" etiketini kullandığı paylaşımında, "Çocuklarımız atıklardan sanat eseri yaptılar. Hem çevre duyarlılığı kazandılar hem de ruhlarını beslediler. AK Parti, çevre duyarlılığının küçük yaşta başlayacağına inanan bir partidir." ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızı dahil ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'ne, partinin yetkili kurullarını bir araya getiren kamp vesilesiyle çocukları da dahil ettiklerini söyledi.

Emine Erdoğan'ın atölyeyi ziyaret ederek, çocuklarla vakit geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaaslan, kendisine teşekkürlerini sundu.

Karaaslan, etkinlikte, otelden çıkan kağıt, karton, plastik atıklarla organik atıkları kullanan çocukların uzman eğiticiler eşliğinde bunları sanat eserine dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Atıkların çöp değil, pek çok farklı türdeki esere dönüşebileceğini gördük. 3 saat süren atölye çalışmamızın hem çocuklarımızın iyi vakit geçirebilmesine hem de çevre duyarlılığının artırılmasına vesile olduğu düşüncesindeyim." dedi.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 17:42
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