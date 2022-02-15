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Siyaset AK Parti Kadın Kolları Yönetimi toplantıda bir araya geldi
Siyaset

AK Parti Kadın Kolları Yönetimi toplantıda bir araya geldi

AK Partili bayanların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kadınlar sorunlarını tartıştılar.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 14:38:00 -
AK Parti Kadın Kolları Yönetimi toplantıda bir araya geldi

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti yönetiminde yer alan kadınlar ile birlikte kaynaşmak ve bir araya gelerek kadınların sorunlarını çözmek için toplandıklarını söyledi.

Aksoy, teşkilatlarımızın ruhunun dinamik olması açısından toplantıların önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantıya katılan AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, ak kadınların yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi ve başarılı çalışmalarından ötürü de kadınları tebrik etti.

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