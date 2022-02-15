AK Parti Kadın Kolları Yönetimi toplantıda bir araya geldi
AK Partili bayanların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kadınlar sorunlarını tartıştılar.
AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti yönetiminde yer alan kadınlar ile birlikte kaynaşmak ve bir araya gelerek kadınların sorunlarını çözmek için toplandıklarını söyledi.
Aksoy, teşkilatlarımızın ruhunun dinamik olması açısından toplantıların önemli olduğunu dile getirdi.
Toplantıya katılan AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, ak kadınların yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi ve başarılı çalışmalarından ötürü de kadınları tebrik etti.