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AK Parti Kadın Kolları Başkanı belli oldu!

5'ncisi düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:13
AK Parti Kadın Kolları Başkanı belli oldu!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına Lütfiye Selva Çam yeniden seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Lütfiye Selva Çam, bin 110 delegenin oyunu alarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:13
  1. Ankara
  2. Selva Çam
  3. AK Parti Kadın Kolları Başkanı
  4. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı

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