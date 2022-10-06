AK Parti İzmir’deki lağım kokusuna müdahale etmek için harekete geçti! Büyük arbede yaşandı
AK Parti İzmir İl başkanı ve ekibi, İzmir'de yıllardır süregelen kokuya çözüm bulmak için arıtma tesisine gitti. CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise konuyu çarpıtarak durumdan mağduriyet çıkarmaya çalıştı.
AK Parti İzmir İl başkanı ve ekibi İzmir’deki kötü koku için harekete geçti. Arıtma tesisine giden ekip tesis çalışanlarının direnişiyle karşılaştı ve içeriye alınmadı.
Konuyla ilgili CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan konuyu çarpıtarak mağduriyet yarattı. Soyer utanmadan şu ifadeleri kullandı:
'AKP İl Başkanı ve ekibi, arıtma tesisimize izinsiz girmeye çalışıp, görevini yapan emekçilerimize zorbalık yapıyor.'