AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? 31 Mart İzmir seçim sonuçları

Türkiye seçimini yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tunç Soyer Tunç Soyer %58.02 oy oranıyla İzmir büyükşehir belediyesini kazandı. AK Parti İzmir'i kazanamasa da İzmir'in pek çok ilçesinde belediye başkanlıklarını kazandı. 31 Mart İzmir seçim sonuçlarına göre AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? AK Parti'nin İzmir'de kazandığı belediyeler hangileri?

31 Mart 2019 yerel seçim yapıldı ve vatandaşlar hem büyükşehirlerde hem illerde hem ilçelerde hem de beldelerde tercihini sandığa yansıttı ve kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde AK Parti yüzde 44.42, CHP yüzde 30.07, İYİ Parti yüzde 7.46, MHP yüzde 7,25, HDP yüzde 4.22 oy oranına sahip olurken, AK Parti Ankara’yı CHP’ye bıraktı. CHP İzmir adayı Tunç Soyer %58.02 oy oranıyla İzmir Büyükşehir’i kazandı. Peki İzmir seçim sonuçları son dakika İzmir’de hangi parti nereyi kazandı? İzmir’de kim nereyi kazandı? İzmir’de CHP’nin kazandığı belediyeler hangileri? İzmir’de AK Parti’nin kazandığı belediyeler hangileri? MHP’nin İzmir’de kazandığı belediyeler hangileri?

İzmir seçim sonuçları-31 Mart yerel seçim sonuçları İzmir

Hangi parti ne kadar belediye kazandı? AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? CHP İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? Millet İttifakının ortak adayı Tunç Soyer İzmir büyükşehir belediye seçim sonuçlarına göre, oyların %58.02'sini alırken, Cumhur ittifakının AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise yüzde 38.62 oy oranına sahip oldu. İşte detaylar. Toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı. İşte İzmir seçim sonuçları hangi partinin hangi belediyeyi kazandığına ilişkin detaylar…

31 Mart 2019 yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 30 ilçeye sahip olan İzmir'de ilçelerin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler...

Aliağa seçim sonuçları

Serkan Acar - MHP

Balçova seçim sonuçları

Fatma Çalkaya - CHP

Bayırdır seçim sonçuları

Uğur Demirezen - AK Parti

Bayraklı seçim sonuçları

Serdar Sandal - CHP

Bergama seçim sonuçları

Hakan Koştu - AK Parti

Beydağ seçim sonuçları

Feridun Yılmazlar - CHP

Bornova seçim sonuçları

Mustafa İduğ - CHP

Buca seçim sonuçları

Erhan Kılıç - CHP

Çeşme seçim sonuçları

Ekrem Oran - CHP

Çiğli seçim sonuçları

Selim Utku Gümrükçü - CHP

Dikili seçim sonçuları

Adil Kırgöz - CHP

Foça seçim sonuçları

Fatih Gürbüz - CHP

Gaziemir seçim sonuçları

Halil Arda - CHP

Güzelbahçe seçim sonçuları

Mustafa İnce - CHP

Karabağlar seçim sonuçları

Muhittin Selvitopu - CHP

Karaburun seçim sonuçları

İlkay G. Erdoğan - CHP

Karşıyaka seçim sonuçları

Cemil Tugay - CHP

Kemalpaşa seçim sonuçları

Rıdvan Karakayalı - CHP

Kınık seçim sonuçları

Sadık Doğruer - AK Parti

Kiraz seçim sonuçları

Saliha Özçınar - AK Parti

Konak seçim sonuçları

Abdül Batur - CHP

Menderes seçim sonuçları

Mustafa Kayalar - CHP

Menemen seçim sonuçları

Serdar Aksoy - CHP

Narlıdere seçim sonuçları

Ali Engin - CHP

Ödemiş seçim sonuçları

Mehmet Eriş - CHP

Seferhisar seçim sonuçları

İsmail Yetişkin - CHP

Selçuk seçim sonuçları

Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP

Tires seçim sonuçları

Atakan Turan - İYİ Parti

Torbalı seçim sonçuları

İsmail Uygur - CHP

Urla seçim sonuçları

Burak Oğuz - CHP

Bölgelerde kim önde?

AKDENİZ

CHP %45.97

G.DOĞU AND.

AK Parti %47.05

EGE

CHP %37.30

D. AND.

AK Parti %49.54

KARADENİZ

AK Parti %51.05

İÇ AND.

AK Parti %52.64

MARMARA

AK Parti %49.47

Hangi parti ne kadar belediye kazandı

AK Parti

B. ŞEHİR15

İL24

İLÇE526

BELDE169

CHP

B. ŞEHİR10

İL10

İLÇE180

BELDE27

MHP

B. ŞEHİR1

İL9

İLÇE143

BELDE37

HDP

B. ŞEHİR3

İL5

İLÇE48

BELDE9

İyi Parti

B. ŞEHİR0

İL0

İLÇE18

BELDE2

DİĞER

B. ŞEHİR0

İL1

İLÇE17

BELDE9