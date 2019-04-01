AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? 31 Mart İzmir seçim sonuçları
Türkiye seçimini yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tunç Soyer Tunç Soyer %58.02 oy oranıyla İzmir büyükşehir belediyesini kazandı. AK Parti İzmir'i kazanamasa da İzmir'in pek çok ilçesinde belediye başkanlıklarını kazandı. 31 Mart İzmir seçim sonuçlarına göre AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? AK Parti'nin İzmir'de kazandığı belediyeler hangileri?01 Nisan 2019 Pazartesi 09:34
Türkiye seçimini yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Tunç Soyer Tunç Soyer %58.02 oy oranıyla İzmir büyükşehir belediyesini kazandı. AK Parti İzmir'i kazanamasa da İzmir'in pek çok ilçesinde belediye başkanlıklarını kazandı. 31 Mart İzmir seçim sonuçlarına göre AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? AK Parti'nin İzmir'de kazandığı belediyeler hangileri?
31 Mart 2019 yerel seçim yapıldı ve vatandaşlar hem büyükşehirlerde hem illerde hem ilçelerde hem de beldelerde tercihini sandığa yansıttı ve kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde AK Parti yüzde 44.42, CHP yüzde 30.07, İYİ Parti yüzde 7.46, MHP yüzde 7,25, HDP yüzde 4.22 oy oranına sahip olurken, AK Parti Ankara’yı CHP’ye bıraktı. CHP İzmir adayı Tunç Soyer %58.02 oy oranıyla İzmir Büyükşehir’i kazandı. Peki İzmir seçim sonuçları son dakika İzmir’de hangi parti nereyi kazandı? İzmir’de kim nereyi kazandı? İzmir’de CHP’nin kazandığı belediyeler hangileri? İzmir’de AK Parti’nin kazandığı belediyeler hangileri? MHP’nin İzmir’de kazandığı belediyeler hangileri?
İzmir seçim sonuçları-31 Mart yerel seçim sonuçları İzmir
Hangi parti ne kadar belediye kazandı? AK Parti İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? CHP İzmir’de hangi belediyeleri kazandı? Millet İttifakının ortak adayı Tunç Soyer İzmir büyükşehir belediye seçim sonuçlarına göre, oyların %58.02'sini alırken, Cumhur ittifakının AK Parti adayı Nihat Zeybekçi ise yüzde 38.62 oy oranına sahip oldu. İşte detaylar. Toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu. Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı. İşte İzmir seçim sonuçları hangi partinin hangi belediyeyi kazandığına ilişkin detaylar…
31 Mart 2019 yerel seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlar geldi. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre 30 ilçeye sahip olan İzmir'de ilçelerin belediye başkanları ve bağlı oldukları partiler...
Aliağa seçim sonuçları
Serkan Acar - MHP
Balçova seçim sonuçları
Fatma Çalkaya - CHP
Bayırdır seçim sonçuları
Uğur Demirezen - AK Parti
Bayraklı seçim sonuçları
Serdar Sandal - CHP
Bergama seçim sonuçları
Hakan Koştu - AK Parti
Beydağ seçim sonuçları
Feridun Yılmazlar - CHP
Bornova seçim sonuçları
Mustafa İduğ - CHP
Buca seçim sonuçları
Erhan Kılıç - CHP
Çeşme seçim sonuçları
Ekrem Oran - CHP
Çiğli seçim sonuçları
Selim Utku Gümrükçü - CHP
Dikili seçim sonçuları
Adil Kırgöz - CHP
Foça seçim sonuçları
Fatih Gürbüz - CHP
Gaziemir seçim sonuçları
Halil Arda - CHP
Güzelbahçe seçim sonçuları
Mustafa İnce - CHP
Karabağlar seçim sonuçları
Muhittin Selvitopu - CHP
Karaburun seçim sonuçları
İlkay G. Erdoğan - CHP
Karşıyaka seçim sonuçları
Cemil Tugay - CHP
Kemalpaşa seçim sonuçları
Rıdvan Karakayalı - CHP
Kınık seçim sonuçları
Sadık Doğruer - AK Parti
Kiraz seçim sonuçları
Saliha Özçınar - AK Parti
Konak seçim sonuçları
Abdül Batur - CHP
Menderes seçim sonuçları
Mustafa Kayalar - CHP
Menemen seçim sonuçları
Serdar Aksoy - CHP
Narlıdere seçim sonuçları
Ali Engin - CHP
Ödemiş seçim sonuçları
Mehmet Eriş - CHP
Seferhisar seçim sonuçları
İsmail Yetişkin - CHP
Selçuk seçim sonuçları
Filiz Ceritoğlu Sengel - CHP
Tires seçim sonuçları
Atakan Turan - İYİ Parti
Torbalı seçim sonçuları
İsmail Uygur - CHP
Urla seçim sonuçları
Burak Oğuz - CHP
Bölgelerde kim önde?
AKDENİZ
CHP %45.97
G.DOĞU AND.
AK Parti %47.05
EGE
CHP %37.30
D. AND.
AK Parti %49.54
KARADENİZ
AK Parti %51.05
İÇ AND.
AK Parti %52.64
MARMARA
AK Parti %49.47
Hangi parti ne kadar belediye kazandı
AK Parti
B. ŞEHİR15
İL24
İLÇE526
BELDE169
CHP
B. ŞEHİR10
İL10
İLÇE180
BELDE27
MHP
B. ŞEHİR1
İL9
İLÇE143
BELDE37
HDP
B. ŞEHİR3
İL5
İLÇE48
BELDE9
İyi Parti
B. ŞEHİR0
İL0
İLÇE18
BELDE2
DİĞER
B. ŞEHİR0
İL1
İLÇE17
BELDE9
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