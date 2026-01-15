  • İSTANBUL
Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den "Operasyon Medyasına" Sert Cevap: İstanbullunun Gözüne Bant Çekemezsiniz!
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den "Operasyon Medyasına" Sert Cevap: İstanbullunun Gözüne Bant Çekemezsiniz!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den "Operasyon Medyasına" Sert Cevap: İstanbullunun Gözüne Bant Çekemezsiniz!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP medyasının "Senin Hayatından Gidiyor" kampanyasına yönelik başlattığı kirli dezenformasyon operasyonuna sosyal medya üzerinden tokat gibi bir cevap verdi. Özdemir, "Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez" diyerek reklamların kaldırıldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul’un kayıp yıllarını ve İBB yönetiminin savurganlığını gözler önüne seren "SENİN HAYATINDAN GİDİYOR" billboard çalışmaları, CHP cenahında büyük paniğe yol açtı. Sosyal medyada organize şekilde yayılan "reklamlar kaldırılıyor" yalanına karşı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sessizliğini bozdu.

Dezenformasyon Balonu Patladı

Özdemir, yaptığı açıklamada çalışmanın planlanan şekilde devam ettiğini ve hatta yeni alanlarda da görsellerin yer almaya başladığını vurguladı. Algı operasyonlarıyla halkı yanıltmaya çalışanlara seslenen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

 

 

"Mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planladığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır."

"İstanbul'un Çalınan Hayatını Anlatacağız"

İBB yönetiminin reklam bütçelerine ayırdığı devasa kaynaklara rağmen hizmet üretmediğini her fırsatta dile getiren Özdemir, gerçeklerin üzerinin örtülemeyeceğini belirtti. Özdemir, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

 

“Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.”

