AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kürtlerin İstanbul’da birinci partisi AK Parti’dir!

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugün açılışı yapılan İstanbul AKM ile ilgili ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bugün AKM'nin açılışı ile balonları patlatmaya devam ettiğini belirterek "AK Parti AKM'yi yıkacak yerine konut yapacak diye karşı çıkanların balonlarının söndüğünü söyledi.

Kabaktepe’nin Ülke TV’de satır başları ile şunları söyledi;

Türkiye'de AK Parti'nin yaptığı çalışmaları belli kesimler önünü kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu engeller tek tek ortadan kaldırılarak yoluna devam etti. İstanbul'da yapılan birçok çalışma önüne konulan engellere rağmen sonuca ulaştırıldı.

Biz AK Parti olarak 16 milyon İstanbullu bizim kardeşimizdir. Hiçbir etnik ayrım gözetmeden onlarla bir araya geleceğiz. İstanbul'daki vatandaşlarımıza "30 milyon selam" ilkesi prensibince tek tek vatandaşlarımıza dokunma hedefimiz var.

Görüştüğümüz vatandaşlar, ilçe belediyelerle, büyükşehirle ve hükümetimizle ilgili beklentilerini sıkıntılarını dile getiriyor. Pandemi dolayısıyla ilgili bütün dünya olduğu gibi Türkiye'de payına düşeni aldı. Buna rağmen dünya üzerinde koranavirüs'ü en rahat atlatan ülkelerden biri oldu. Bizim ülkemizde hastanelere gidemeyen, tedavi olamayan hasta olmadı.

Türkiye'de bir takım siyasi partiler pandemide hükumetin başarısız olması ve bunu kullanma beklentisi içine girdiler. Oysa Avrupa ve Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde dahil hastanelerde tedavi imkanı olmadığı için hastalar ölüme terk edildi. Oysa ülkemizde hiçbir şekilde böyle bir olay olmadı. Aşıyı da ücretsiz kullanan 5 ülkeden biri oldu.

Türkiye'de muhalefet olan hadiseyi olmadı diye gösteriyor. Bu yüzden derdimizi anlatmak durumundayız. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun diyen bir yaklaşım var. Sırf kendi menfaati için yapılanları yok sayanlar var. Pandemi darbesini en az hasarla atlatan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Tezkerede CHP’nin hayır demesinin bundan sonraki dönem için çok önemli sonuçları olacaktır. CHP RET kararı ile MİSAKI MİLLİ'yi reddetmiştir.

Türkiye Kıbrıs'ta kaç kez niyetlenmesine rağmen yıllar sonra ancak harekat gerçekleştirmiş uçaklara lastik bulamamıştır. Oysa bugün ülkemiz milli İHA ve SİHA'larla çok farklı noktalara gelmiştir.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında terör mağduru annelerini ziyaret etmemesi bundan sonraki dönemde karşısına çıkacaktır. 16 milyon insanı temsil eden bir kişi terör mağduru anneleri de görmesi gerekiyordu. Annenin babanın izni olmadan çocuğu dağa kaçırılıyor. Aileler çocukların kaçırılmasıyla ilgili anlattıkları ve feryatları var. 15 yaşına gelmiş çocuğunuz kaybolmuş, dağa götürülmüş, ateş düştüğü yeri yakar, denir ama hiçbir vatan evladı bunu görmezden gelemez.

Kürtlerin İstanbul'da birinci partisi AK Parti'dir. Başkaları ne derse desin biz bunu biliyoruz. Türkiye'de Kürtlerin birinci partisi AK Parti'dir. HDP de CHP de bir iki bölgede ön plana çıkmıştır. CHP de Türkiye genelinde ön plana çıkamamıştır. Biz İstanbul'da da Türkiye genelinde de önceki seçimlerin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum.