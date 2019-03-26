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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ülkemize yine kur operasyonu yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, seçim öncesi dış saldırıların arttığını ifade ederek, “24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemize yapılan saldırının aynısını, gece gündüz demeden yine kur operasyonu üzerinden yapıyorlar” dedi.

26 Mart 2019 Salı 16:14
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ülkemize yine kur operasyonu yapıyorlar

 Yeni Akit  Harun Sekmen  Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Küçükçekmece’de teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Daha sonra esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Şenocak, esnaf ziyareti sırasında üzerlerine pencereden gül döken vatandaşı ziyaret ederek, bizzat teşekkür etti.

Coşkulu bir miting yaptık

Çalışmalar akabinde bir basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Şenocak, “24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemize yapılan saldırının aynısını, gece gündüz demeden yine kur operasyonu üzerinden yapıyorlar” ifadelerini kullandı. 24 Mart Pazar Günü Yenikapı’da Cumhur İttifakı’nın gerçekleştirdiği ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne’ vurgu yapan Şenocak, “Miting çok coşkuluydu. Müthiş bir kalabalıkla tarihi bir mitinge daha şahitlik ettik. Hamd olsun o ruhu yaşamak isteyen çoluk çocuk herkes o gün oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin de konuşmalarıyla coşkulu bir program oldu” şeklinde konuştu.

Bir olalım birlik olalım

Beka vurgusuna da dikkat çeken Şenocak,  “Bekamıza yapılan saldırı aslında dün başlayan bir şey değil. Her dönemde farklı bir operasyonla bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Beka sorunu 15 Temmuz’daki hain darbe girişimiyle, geçmişte 28 Şubat ile arada muhtıralarla yaptıkları sürekli bir savaş açma biçimi. Bugün de 24 Haziran seçiminden sonra yaptıkları gibi yine bir kur operasyonu yapıyorlar. Şu anda son 1 haftadır özellikle gece gündüz bir operasyon var ülkemize. Bunun gibi hain operasyonları birçok kez gördük. Ama inşallah milletimizle beraber gece gündüz çalışarak, Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanımız bu saldırıların üstesinden gelecekler. Biz bunun üstesinden de geleceğimize inanıyoruz. Yeter ki bir olalım, birlik olalım. İnşallah 31 Mart’tan sonra her şey daha güzel olacak” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:14
  1. AK Parti
  2. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  3. Küçükçekmece
  4. Harun Sekmen
  5. 31 Mart yerel seçimleri

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