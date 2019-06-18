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AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Isparta İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Kurulu Birim Başkanı Avukat Arzu Elma Benli, dün hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 16:40
AK Parti Isparta’dan ‘Mursi’ açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Isparta İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Kurulu Birim Başkanı Avukat Arzu Elma Benli, dün hayatını kaybeden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.


AK Parti Isparta İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Birim Başkanı Arzu Elma Benli açıklamasında, “Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsî, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsî, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.



“Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır”


2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki Muhammed Mürsî’nin, direniş destanını sürdürdüğünü ve zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü vurgulayan Benli, ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!’ (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsî’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:40
  1. doğa

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