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Gündem AK Parti ile HDP'li vekiller arasında sert tartışma
Gündem

AK Parti ile HDP'li vekiller arasında sert tartışma

Türkiye'de 11 ili etkileyen depremlerin ardından TBMM oturumunda Hatay ve Kahramanmaraş milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 22:52:00 -

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen TBMM Genel Kurulu, 3 haftanın ardından tartışmayla başladı.

Söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığı anları anlatarak, ilk 2-3 günün çok zor olduğunu, canlı kurtarma telaşı içinde olduklarını söyledi.

"Açıkta vatandaşımız kalmadı"

Özdemir, "Kahramanmaraş'ta 91 bin bağımsız konut, 17 bin iş yeri, toplam 108 bin bina yıkıldı veya yıkılmak üzere. Şu anda 76 bin çadırda 450 bin vatandaşımız var. Bir yandan da konteyner yapılıyor. 20 günlük sürede geldiğimiz noktada şu anda açıkta bir vatandaşımız kalmadı." bilgisini verdi.

Deprem bölgesine hala yardımların geldiğini anlatan Özdemir, HDP sıralarından gelen bazı eleştirilere "Orada her vatandaşımıza çadır ulaştırıldı. Oraya gel de konuş." karşılığını verdi.

HDP ve CHP'li vekiller tepki gösterdi

Özdemir ile HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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HDP Hatay Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, ailesinin yaşadığı mahallede sadece 5 evin ayakta olduğunu, diğer evlerin tamamının yıkıldığını belirtti.

"Siz yara sarmadınız"

Oruç, "AK Parti ya da MHP sıralarından kimse çıkıp 'Depremin yaralarını sardık' deme cüretini burada göstermesin. Siz yara sarmadınız. Depremin ilk saatlerinden itibaren ben oradaydım. Bazı bölgelerde 2, bazı bölgelerde 3 gün boyunca devlet yoktu." diye konuştu.

Oruç'un "Bu iktidar derhal istifa etmelidir." sözleri üzerine, AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

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