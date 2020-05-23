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AK Parti ilçe Başkanı çocuklara bayram çikolatası dağıttı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkamayan çocukların evlerinin önüne giderek çikolata dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:34:57 -
AK Parti ilçe Başkanı çocuklara bayram çikolatası dağıttı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Ramazan Bayramında şeker toplamaya çıkamayan çocukların evlerinin önüne giderek çikolata dağıttı.


Korona virüs (Kovid-19) alınan tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinde kalacağı 4 günlük Bayram tatilinde çocuklar bayram şekeri toplamaya çıkamayacakları ve komşular ve akrabalar arası bayramlaşma ziyaretleri de yapılamayacak.


AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Ramazan Bayramı öncesinde de çocukların yanında oldu. Maskesi olayan çocuklara maske de dağıtıldı.


Ceyhun Gökmen "Çocukluğumuz da bayram sabahlarının heyecanı ile ilgili en az bir anımız vardır hepimizin. Komşu ve akraba kapısını çalıp bayram harçlıkları ve şeker, çikolata toplamak en büyük eğlencemizdi. Pandemiden dolayı maalesef uzun süredir evlerinden çıkamayan çocuklarımıza bayram öncesi birazcık olsun bayram havasını yaşatmak istedik. Onları AK Parti Marmaris Belediye Meclis Üyemiz Ayşegül Mungan ile ziyaret ederek evlerinin önünde çikolatalarını verdik. Maskesi olmayan çocuklarımıza da maske dağıttık. Bu vesile ile de uzaktan da olsa bayramlarını kutladık“ dedi.

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