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Siyaset AK Parti İl Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti
Siyaset

AK Parti İl Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-21 02:34:00 -
AK Parti İl Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, İstanbul'dan yeni aldığı motosikletiyle Bartın'a giderken otomobille çarpışan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Gökhan K. (36) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Hayatını kaybetti

AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikleti yeni almış

Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Arslan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muhammet kardeşimize Allah'tan rahmet, Sayın Başkanımıza, Arslan ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun inşallah."

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