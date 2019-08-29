AK Parti İl Başkanı Yanar, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Av.Mustafa Rauf Yanar, “Aziz Milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 97. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Türk Milleti’nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya teşebbüs eden her türlü girişimi boşa çıkardığını ifade etti. Yanar’ın mesajı şöyle; “Aziz Milletimizin özgürlüğünü muhafaza uğruna verdiği cansiperhane mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin 97. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı zafer, kazanılan bir muharebe olmakla kalmamış topraklarımızdaki işgali resmen sonlandırdığı gibi Cumhuriyetimizin de en sağlam temel taşlarından birisi olmuştur. Bugün bizlere düşen, çok zor şartlar altında, büyük fedakarlıkla kazanılan Kurtuluş Savaşı ve bu destansı mücadele ardından kurulan Cumhuriyeti, birlik, beraberliğimizi koruyarak güven ve istikrar ortamı içerisinde gelecek nesillere nakletmektir. Büyük zaferin 97. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularla tebrik ederken bu büyük zaferin gururunu bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal’e ve İstiklal Savaşımızın isimsiz kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."