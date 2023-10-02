AK Parti İl Başkanı: Büyükerşen çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır

Reyhan, kentteki kanalizasyon sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “24 yıldır Eskişehir’i yöneten Yılmaz Büyükerşen ve ekipleri maalesef bu sorunu çözüme kavuşturabilecek hamleler yapmıyorlar. Eskişehir’de çok ciddi bir kanalizasyon sorunu var. Devamlı aynı noktaları su basıyor. ESKİ’nin iş bilmez idarecileri de bu noktaları biliyor. Ancak çözüm için hiçbir şey yapmıyorlar. Kumlubel, Fatih mahallelerinde bir günden fazla süre sular akmamış. Hamamyolu Caddesi ile komşu olan Banka Caddesi de pis bir şekilde rögar kokuyor. Kenti gezmeye gelen turistler bize bu koku nedeniyle şikayet ilettiler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan ESKİ çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır. Her ay şebeke suyuna otomatik zam uyguluyorlar. ESKİ’nin son 4 yılda Büyükşehir Belediyesi’ne 124 milyon TL para aktardığını hatırlatıp, kanalizasyon sorunlarını çözme odaklı yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. Herhangi bir adım gelmezse Eskişehirlilerin içi rahat olsun. 2024 yılının mart ayında AK Partili başkan göreve başlayacak ve bu sorunları tek tek çözecektir.”