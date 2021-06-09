AK Parti Hatay Milletvekili Özel: Eğitim altyapımızı yeniliyoruz

2003 yılından bu zamana kadar Hatay genelinde 789 okul ve 8 bin 840 dersliğin tamamlanarak eğitim camiasına kazandırıldığını vurgulayan Özel, 71 okul ve 909 dersliğin ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İskenderun, Belen ve Arsuz’da ise 2018-2021 yılları arasında yeni okul yapılması yönünde bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Özel, anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyinde olmak üzere eğitimin her kademesi için yeni okul yapıldığını ve 2021 yılında da çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

"31 yeni okul ve 397 derslik"

Özel, “2018-2021 yılları arasında İskenderun’da 10 yeni okul ve 141 derslikle birlikte mesleki ve teknik anadolu lisesi gemi yapım atölyesi, Belen’de 3 okul 1 halk eğitim merkezi olmak üzere 52 derslik, Arsuz’da 7 okul bir spor salonu olmak üzere 62 dersliği toplamda ise 20 okul ve 255 yeni dersliği eğitim camiamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılında İskenderun’da 5 okul 66 derslik, Belen’de 2 okul 28 derslik ve Arsuz’da 4 okul 48 derslik olmak üzere toplamda 11 okul 142 dersliğin arsa, ihale ve yapım gibi çalışmaları devam ediyor. Bunlarda tamamlandıktan sonra bölgemiz eğitim anlamında cazibe merkezi haline gelecek ve son 3 yıl içerisinde 31 okul ve 397 yeni derslik yapmış olacağız. Sınıflarımızın hepsi yeni teknolojilerle donatılarak yavrularımızın en iyi şekilde eğitim almalarına imkân tanıyacak şekilde dizayn ediliyor” şeklinde konuştu.

Sadece yeni okul ve derslik yapmakla yetinmediklerini, eğitim öğretime devam edilen ve zaman içerisinde yıpranmış okullarda güçlendirme ve onarım çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Özel, 2018-2021 yılları arasında İskenderun, Arsuz ve Belen’de toplamda 26 okulun güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını 40 okulda ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aynı şekilde 32 okulda ise onarım çalışmalarının tamamlandığını, 11 okulda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özel, öğrencilere ve öğretmenlere en iyi ortamları sunabilmek için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.