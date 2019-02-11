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AK Parti hangi illerde adayını geri çekiyor Hangi il MHP'ye bırakılacak?

AK Parti ve MHP 2019 yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile girecek. Hem AK Parti hem de MHP Cumhur ittifakı kapsamında belediye başkan adaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ancak bazı illerde belediye başkan adaylarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti'nin geri çekeceği belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki AK Parti hangi ilde belediye başkan adayını geri çekiyor?

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
AK Parti hangi illerde adayını geri çekiyor Hangi il MHP'ye bırakılacak?

AK Parti ve MHP 2019 yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile girecek. Hem AK Parti hem de MHP Cumhur ittifakı kapsamında belediye başkan adaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Ancak bazı illerde belediye başkan adaylarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. 

Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP Ankara, İstanbul ve İzmir'de, AK Parti de Adana, Mersin ve Manisa'da aday çıkarmadı. AK Parti'nin, Adana, Mersin, Manisa'nın yanında Osmaniye'de de aday çıkarmayacağı, MHP'yi destekleyeceği belirtildi. Ancak MHP'nin Iğdır ve Kars'ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığı'nı almıştı. AK Parti ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında Cumhur İttifakı kapsamında bazı illerde adaylarını geri çekebileceklerini söyledi.

"Gidişatı takip ediyoruz"

Mehmet Özhaseki, şunları söyledi: "Bizim Cumhur İttifakı'nın temelinde fazladan şehir alalım gibi bir düşünce yok. Aramızdaki konuşmalarda da böyle bir pazarlık yok. Çünkü Cumhur İttifakı, beka meselesiyle ortaya çıktı. Bu süreçte takip edeceğimiz yol Kandil'den Pensilvanya'dan emir alanlar iş başına gelmesin. O zaman sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmaktan ziyade 81 vilayetimizi takip ettiğimiz bir ortam var. İlk olarak büyükşehirlerde anlaştık. Ancak önümüzdeki süreçte gidişatı takip edeceğiz." 

AK Parti hangi ilde belediye başkan adayını geri çekiyor?

Mehmet Özhaseki; "Hakkari, Iğdır, Şırnak ve batı illerinde aday çekmeler olabilir. Bu anlamda sürekli anket yaptırıyoruz. MHP'de anket yapıyor. Eğer bizim aleyhimize bir sonuca doğru eğilim varsa tedbirimizi alacağız." dedi.

AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı mı?

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:40
  1. Osmaniye
  2. Iğdır
  3. Şırnak
  4. Manisa
  5. Kars
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Hakkari
  10. Ankara
  11. Adana
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