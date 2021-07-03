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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme

Yalanları mahkeme kararlarıyla tescilli olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 15:19:00 -

yeniakit.com.tr

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından hastanede bir çocuğu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerini paylaştı.

Çocuklar samimidir yüreği hesapsızdır!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek, “İstediğin yalanı söyle, istediğin iftirayı at, istediğin hakareti yap; istediğin ajansla gençlik güzellemeleri yap! Böyle bir sahne yaşamadın, yaşayamayacaksın @kilicdarogluk Çocuklar samimidir, yüreği hesapsızdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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