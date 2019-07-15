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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: “Bu millettin evlatları, önce vatan diyerek çıplak elleriyle darbeyi durdurmuştur”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’deki 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmada, "O gece üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi şanına yakışır bir duruş sergilemiştir.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: “Bu millettin evlatları, önce vatan diyerek çıplak elleriyle darbeyi durdurmuştur”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’deki 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmada, "O gece üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi şanına yakışır bir duruş sergilemiştir. Meclisi açık tutarak bu kutlu çatı altında darbecilere meydan okuyarak darbecilerin planını altüst etmiştir. Türk milleti ve bu kutlu Meclis bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bu millettin evlatları önce vatan diyerek çıplak elleriyle darbeyi durdurmuştur” dedi.


TBMM, 15 Temmuz özel gündemi ile toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da takip ettiği özel oturumda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bundan 3 yıl önce aziz milletimiz tanklara karşı gövdesini siper ederken, Meclisin etrafı tanklarla çevrilmişken, bizler de buradan milletin meclisinden darbeci hainlere meydan okuyorduk. Biliyoruz ki tarih boyunca bağımsız milletimiz, hiçbir güce boyun eğmemiş, bağımsızlığını teslim etmemiştir. 15 Temmuz 2016‘da Türk milleti vatanımızı işgal edenlere geçit vermemiştir. Milletimiz o gece büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu aziz millet şehitler vermiş, gaziler vermiş, vatanını vermemiştir. Bayrağını yere düşürmemiştir. Hain darbecilerin planlarını boşa çıkarmıştır. Asker kılığına girmiş ama bizim Mehmetçiğimizle alakası olmayan bu darbecilerin planı devleti teslim almak ve Meclisin iradesini gasp etmektir. Bu halkı silahla, tankla, topla ürküteceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, TBMM‘yi, cadde ve sokakları bombalayarak milletimizin cesaretini kıracaklarını sandılar" dedi.



“Bu millettin evlatları önce vatan diyerek çıplak elleriyle darbeyi durdurmuştur”


15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir destan yazdığını ifade eden Muş, "17-25 Aralık yargı ve bürokrasi eliyle başaramadıkları darbe girişimini bu kez silahla yapabileceklerini zannettiler. Fakat bu milleti tanımayan, bu milletin özünü bilmeyen hain darbeciler yanıldılar. Bu milletin evlatları 15 Temmuz’da önce vatan diyerek canı pahasına vatanı savunmuştur, darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Silahlı kuvvetlerimizin büyük bir çoğunluğunu teşkil eden vatansever Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bu hain darbe girişimine katılmamıştır. Şehidimiz Ömer Halisdemir gibi kahraman vatan evlatları darbecilerin karşısına dikilmiş, gözünü kırpmadan şehadet makamına yürümüştür. Onun içindir ki halkımızın peygamber ocağı olarak nitelendirdiği milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor, bu darbecileri asker olarak nitelendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.



“Türk milleti ve bu kutlu Meclis bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir”


Muş, sözlerini şöyle sürdürdü


"Polisimiz de darbecilere karşı yaptıkları operasyonlarla milletimizle birlikte darbeye karşı mücadele etmiştir. O gece üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi şanına yakışır bir duruş sergilemiştir. Meclisi açık tutarak bu kutlu çatı altında darbecilere meydan okuyarak darbecilerin planını altüst etmiştir. O gece burada olan milletvekillerimiz milletin emanetine sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda kulaktan top sesi duyulmasına rağmen kurulan Gazi Meclis, 15 Temmuz’da bombaların hedefi olduğunda dimdik durmuş, ikinci kez Gazi Meclis mertebesine ulaşmıştır. Duvarlarında‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazan Meclisimiz milletin emanetini hiçbir güce teslim etmemiştir. Türk milleti ve bu kutlu Meclis bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Darbe girişiminde sonra devletimiz bu darbeye yeltenen hainlere karşı büyük bir mücadele yürütmüştür."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:43
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