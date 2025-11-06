AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun! Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir. Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur! Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın" ifadelerini kullandı.