  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme

CHP’nin ‘İsrail ile ticaret sürüyor’ yalanına Bolat’tan sert tepki! CHP'li vekile aptala anlatır gibi bir kez daha anlatıp 'Yalancısın' dedi

Kadın devlet başkanına sokak ortasında cinsel taciz!

İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

Yandaş yazar da hakkımızı teslim etti: Akit yazıyor dertler bitiyor

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Davutoğlu’ndan Özdağ’a: “Türk siyaseti böyle aymazlık görmedi”

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Ankara'da patlama! Yaralılar var
Gündem AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor
Gündem

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki! Hırsını çamur kusarak gideriyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı tepki göstererek; “Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur!” dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun! Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir. Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur! Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı
Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Gündem

Flaş gelişme: Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiası asılsız çıktı! Ferhat Murat teyitli bilgi diyerek duyurdu
Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiası asılsız çıktı! Ferhat Murat teyitli bilgi diyerek duyurdu

Gündem

Özgür Özel'in Akın Gürlek iddiası asılsız çıktı! Ferhat Murat teyitli bilgi diyerek duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23