0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih’te kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki bugün sandıklarda siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır” dedi.

31 Mart 2019 Pazar 12:20
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih’te kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ümit ediyorum ki bugün sandıklarda siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır” dedi.


AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Fatih’teki 29 Mayıs İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanma işleminin ardından sandık görevlileri ve vatandaşlarla hasbihal eden Kurtulmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


“Türkiye’de her seçimde demokrasi biraz daha ileriye gidiyor”


Kurtulmuş açıklamasında, “Türkiye bir seçime daha giriyor. İnşallah bu akşam söz de karar da milletindir diyerek milletin verdiği kararı herkes başının gözünün üstüne kabul edecektir. Türkiye’de her seçimde demokrasi biraz daha ileriye gidiyor. Bu yerel seçimde de hem kampanya sırasında hem de inşallah bugün bütün Türkiye’de oy verme işlemi sırasında şenlik havası içerisinde huzur içerisinde son derece başarılı bir seçim yapacağız ve seçimin sonunda milletin iradesiyle de yerel yöneticilerimiz belli olacak. İllerimizde, ilçelerimizde belediye başkanlarımız ve meclis üyesi adaylarımız artık meclis üyesi, belediye başkanı olacaklar. Ben her şeyden evvel seçim sonuçlarının milletimizin ve memleketimizin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş, “Bu seçimde de demokrasimizi biraz daha ileri götürdüğümüz gibi her seçimde aziz milletimiz demokratik imkanlara sahip çıkarak kendi geleceğini belirleyecek kararı ortaya koyacak. Ümit ediyorum ki bugün sandıklarda siyasi ve ekonomik istikrar yönünde sonuçlar çıkacaktır ve yarından itibaren seçilecek olan arkadaşlarımız kollarını sıvayarak ‘Vira Bismillah’ diyerek şehirlerini ve ülkesini daha ileriye götürmek için canla başla çalışacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Sonuçlar itibariyle Türkiye’nin önünün açılmasını temenni ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı’na oy verdim" dedi.
    1. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    2. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    3. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    4. Saraydan sürgüne
    5. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    6. Boyner ailesi oyunu kullandı
    7. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    8. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    9. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    10. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    11. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    12. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    13. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    14. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    15. Adıyaman’da siyasiler oylarını kullandı
    16. Felçli haliyle oy kullanmaya geldi
    17. Ambulansla sandık başına gittiler
    18. AB, Akdeniz’de 730 bin mülteciyi..
    19. Irak'ta terör saldırısı: 2 kişi..
    20. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    21. MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
    22. Bakırköy yerel seçim sonuçları 2019 |..
    23. Milletvekili İshak Gazel oyunu kullandı
    24. Ekvador 6,2 şiddetinde sallandı
    25. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel..
    26. Esen oyunu kullandı
    27. Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu..
    28. Şampiyonlar Ligi için sürpriz adım
    29. Esra Zeytin Sürücüoğlu, oyunu kullandı
    30. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin