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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölünmeye asla rıza göstermeyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ, kim olursa olsun, sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:36
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bölünmeye asla rıza göstermeyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kurtulmuş, Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir  seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi.

AK Parti'nin millete hizmet yolunda ilerlediğini anlatan Kurtulmuş, dertlerinin halkın duasını, Hakk'ın rızasını kazanmak olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğuna değinerek,  "Kökü mazidedir. AK Parti medeniyet değerlerimize, kültürümüze, inançlarımıza  bağlı bir partidir. AK Parti'nin kökü dışarıda değildir. Başkalarından emir,  talimat almaz. Kültürde, sanatta, sanayide, üretimde, teknolojide millilikten  yanadır, siyasette millilikten yanadır. Onun için 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız  'İnin meydanlara' dediği vakit, bu millet hiç tereddüt etmeden kendi geleceğine,  istikbaline ve istiklaline sahip çıktı." diye konuştu.

Türkiye'de reformların altında AK Parti'nin imzası olduğunu vurgulayan  Kurtulmuş, siyasi yasakların AK Parti döneminde son bulduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Yönetim  Sistemi'ne geçilmesi olduğunu belirterek, "Geçmişte millet 'bidon kafalı'  şeklinde aşağılandı, cumhurbaşkanı seçmeye layık görülmedi. Kapalı kapılar  ardından Türkiye'yi yönettiğini iddia eden bir avuç azınlık, kimin cumhurbaşkanı  olacağına karar verirdi. 2007 yılında büyük bir kriz ortaya çıktı. Onun sonunda,  kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet, cumhurbaşkanını seçmeye karar verdi."  değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydı"

Muhalefetin siyasi vaatlerinde eskiye dönüş olduğunu anlatan  Kurtulmuş, şunları kaydetti:

  "Millet onlara, 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına yağmur, nur yağardı'  dedi. Şunu çok söylüyorum, CHP'liler kızabilir, kızsınlar. Bu millet  cumhurbaşkanını seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen,  milletin camisi, mescidiyle ilgisi olmayan, milletin tarihi kökleriyle irtibatı  olmayan, milletin düğününde horon oynamayan, milletin ağıtlarında ağıt yakmayan,  velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen hiç kimse ama hiç kimse  cumhurbaşkanı olamayacaktır."

Kurtulmuş, AK Parti'nin kalkınmacı bir parti olduğuna değinerek,  denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı benzerini Rize-Artvin Havalimanı olarak yaptıklarını belirtti.

AK Parti'nin kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydığını vurgulayan Kurtulmuş,  "AK Parti bir Türkiye partisidir. AK Parti bir bölgenin partisi değildir. Seçim  akşamları haritayı boyuyorlar ya, 'şurası bu renk, şurası şu renk'... AK Parti  Siirt, Diyarbakır teşkilatı da bugün Rize'deki gibi toplantı yapıyor. Biz doğunun  ya da batının, kuzeyin ya da güneyin değil, bütün Türkiye'nin partisiyiz. 780 bin  kilometrekarede kim varsa herkes bu hareketin içindedir." dedi.

"Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz"

Kurtulmuş, AK Parti'nin dünya mazlumlarının partisi olduğuna,  Arakan'da sadece Türkiye'nin bulunduğuna, mazlum milletlerin temsilcisinin  Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "AK Parti bir dünya partisidir. Meselemiz sadece  içimizden birilerinin belediye başkanı seçilmesi değil, meselimiz güçlü ve büyük  Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edip edememe meselesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini bildiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin  etrafındaki oyunları görüyorsunuz. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Sadece kendi  milli birlik ve bekası için değil, bütün bölgenin hakkını, hukukunu sağlamak için  bunu yapmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşananları matruşkaya benzetenNuman Kurtulmuş, sözlerini  şöyle tamamladı:

"Oyun içinde oyun, oyun içinde oyun. Onun oyunu, bunun oyunu. Oyun  nedir? Bu coğrafyayı lime lime etmek. Birbirleri ile sınırlarını ayırdıkları  insanların arasına kalıcı fitneleri sokmaktır. Onun için DEAŞ'a destek verirler  mi? Verirler. Bir ara bakın DEAŞ'ın 80 bine yakın militanı oldu. Allah aşkına 80  bin insanı izci kampına götürmek için toplasanız bir araya getiremezsiniz. Kim  bir araya getirdi? Eline kim ya da kimler silah verdi? Bunları Orta Doğu  coğrafyası içerisine bir virüs gibi kim yerleştirdi? PYD dediğiniz kimdir? PKK  dediğiniz kimdir? Bunları kim silahlandırdı? Niçin Suriye'nin kuzeyinde bir terör  devleti oluşturmaya çalışıyorlar? Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye olarak oyunun  farkındayız. Oyunun ne olduğunu biliyoruz. Bu oyuna daha fazla müsaade  etmeyeceğiz. Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz. PKK, PYD,  DEAŞ, kim olursa olsun, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin ile 11 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayı kamuoyuna  tanıtıldı.

İşte o isimler...

Kurtulmuş, partisinin Rize belediye başkan adaylarını açıkaldı. Buna göre;  Ardeşen'de Avni Kahya, Fındıklı'da Mustafa Zorlu, Pazar'da Ahmet Basa, Hemşin'de Halim Kazım Bekar, Çayeli'nde Mustafa Baltacı, Güneysu'da Rıfat Özer, Derepazarı'nda Ahmet Yıldız, İyidere'de Saffet Mete, Kalkandere'de Kenan Yıldırım, İkizdere'de Ali Fuat Yıldırım, Çamlıhemşin'de Osman Haşimoğlu, Kendirli'de Alaattin Serdar, Salarha'da Hasan Kara, Muradiye'de Musa Süreyya Balcı, Tunca'da Ahmet Naci Aytemiz ve Madenli'de Necip Yazıcı aday olarak gösterildi.

 

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:36
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