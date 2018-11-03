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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin

Düzce'de bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, "AK Parti ailesinde teşkilatlardan yetişmek bir ayrıcalık. Bu kademede nasıl çalışılıp emek verildiğini biliyorum. Kadınlarla yol yürüyen, bütün siyasi başarısının arkasında kadınlardan aldığı güç olduğunu dile getiren bir lidere sahibiz. Allah Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ve liderimizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 21:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin

Ziyaret ve programlara katılmak üzere Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, önce Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile makamında görüştü, kentte yapılan çalışmalar hakkında Ay'dan bilgi aldı.

Daha sonra Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinleyip not aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda, İl Kadın Kolları Başkanlığı mahalle temsilcileri eğitimine de katılan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'nin partisi olduğunu söyledi.

Üzerlerindeki yükün çok büyük ve yapacak işlerinin çok olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "16 yıldır iktidarız ve başarı hikayelerimiz var. Çok acılar çekildi, badireler atlatıldı bu 16 yılda. Daha çok yıllar Türkiye'yi ileriye taşımak için hep beraber çalışacağız. Düzce depremle aklımıza geliyor ve 12 Kasım 1999 Depremi'nin yıl dönümü yaklaştı. Bütün kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Düzcemizi Türkiyemizi ve tüm İslam alemini bu türlü facialardan korusun." ifadesini kullandı.

'Allah Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ve liderimizi başımızdan eksik etmesin'

Kendisinin parti içerisinde kadın kollarından yetiştiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti ailesinde teşkilatlardan yetişmek bir ayrıcalık. Bu kademede nasıl çalışılıp emek verildiğini biliyorum. Kadınlarla yol yürüyen, bütün siyasi başarısının arkasında kadınlardan aldığı güç olduğunu dile getiren bir lidere sahibiz. Allah Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı ve liderimizi başımızdan eksik etmesin. Kadının siyasetteki yerini daha net çizgilerle altının çizildiği bir 16 sene yaşadık."

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:56
  1. Düzce
  2. Gaziantep
  3. jülide sarıeroğlu
  4. AK Parti
  5. recep tayyip erdoğan

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  • bilalbilal10 dk önce
    Allah hayırlı uzun ömürler versin deseydi, bir anlamı olurdu. Başımızdan eksik etmesin, ne zamana kadar?
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