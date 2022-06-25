AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den tepki: Hey güzel Allah'ım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin yönetimindeki belediyelere ilişkin, "Arkadaşların öyle bir hırsları var ki hepsi de cumhurbaşkanı olmak istiyorlar. Hey güzel Allah'ım, ne günlere kaldık. Bir tane belediyenizi idare edin siz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan 4 Akıl Küpü Kütüphane ile 3 Teknoloji Atölyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirerek, Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki belediyelerin 3,5 senedir ciddi bir açılış yapmadığını, birkaç heykel ve Adana'da tek katlı bir kreşin temelini 11 başkanın attığını gördüklerini söyledi.

Başka da bir hizmetleri bulunmayan bu belediyelerin çalışıyormuş gibi görünmek, yalan rüzgarları estirmek gibi yeni bir moda başlattıklarını ifade eden Özhaseki, bunun için de dehşet paralar harcadıklarını belirtti.

Kendi belediyecilik anlayışının ise hizmete ve vatandaşın memnuniyetine dayalı olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Vatandaşların neye ihtiyacı varsa o. Okul mu okul, cami mi cami, üniversite mi üniversite, kütüphane mi kütüphane, yeşil alan mı yeşil alan. Yüzlercesini yapıyor belediyelerimiz, hizmet ediyor. Ama bir taraftan da hiçbir şey yapmadığı halde sadece bir yalan rüzgarı estirerek ve kendini parlatmaya çalışan bir belediyecilik anlayışı var. O parlatmayla da kalmıyorlar. Belediyelerde herhangi bir hizmet de yok. Kendilerini gösterecek bir beceri de yok. Ama arkadaşların öyle bir hırsları var ki hepsi de cumhurbaşkanı olmak istiyorlar. Hey güzel Allah'ım, ne günlere kaldık. Bir tane belediyenizi idare edin siz. Elinize aldığınız bütçeleri doğru işlere kullanın. Ama bambaşka türlü hevesler içinde günlerini geçiriyorlar." dedi.

Bunlara bakarak rotalarını değiştirmeyeceklerine dikkati çeken Özhaseki, rotalarının belli olduğunu, yine çalışacaklarını, hizmet edeceklerini, eser belediyeciliğini öne çıkaracaklarını kaydetti.

Başarının sırrının önce iyi niyet, sonra da çalışmak olduğunu hiç unutmadıklarına dikkati çeken Özhaseki, "Bundan dolayıdır ki vatandaşımız hem Kayseri'de hem birçok yerde belediyelerde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı tercih etmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'de 1390 belediye var. 1035'i Cumhur İttifakı'na ait. 805'i AK Parti'de, 230'u Milliyetçi Hareket Partisinde. Yani vatandaş hala belediyelerde hizmet edeni tercih etmeye devam ediyor. Çok şükür biz de onların yüzünü kara çıkarmamaya gayret ediyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özhaseki, il protokolü ve çocuklar, farklı semtlerde yapımı tamamlanan kütüphane ve atölyelerin toplu açılış kurdelesini kesti.