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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Balıkesir'de incelemelerde bulundu
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:41:16 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve çalışmalarını helikopterle havadan inceledi.

Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bir süre basına kapalı Yılmaz ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Özhaseki, daha sonra kentte belediye tarafından hayata geçirilen projeleri helikopterle havadan inceledi.

Yücel Yılmaz, projeleriyle ilgili Özhaseki'ye bilgiler verdi.

Özhaseki, esnaf ziyaretinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.


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