AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Karşıyaka Stadı açıklaması:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi’nin müşterek çalışmasıyla Karşıyaka Stadıyla ilgili sorunu çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Dağ, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'nın stat sorununun çözümü için yaptıkları organizasyonla Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantıda, bakanlık koordinasyonunda stadın yapılması konusunda bir çalışma heyetinin kurulmasına karar verildiğini ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız ve başkanlarımızla çeşitli çözüm yolları üzerinde konuşarak Karşıyaka Stadıyla ilgili problemin ortadan kaldırılması noktasında mutabık olduk. Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü ve Bakanlık tarafından oluşturulacak bir çalışma heyeti, sürecin en sağlıklı şekilde işletilmesini sağlayacaktır. Biz de bu noktada hem İzmir’in bir milletvekili olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Karşıyaka Stadının yapımı konusunu çok uzun süredir takip ediyoruz ve nihayete ermesi noktasında mücadelemizi veriyoruz. İzmir’de gerçekleştirilecek ve hemşehrilerimize fayda sağlayacak her meselede elimizi taşın altına koymak bizim sorumluluğumuzdur."





- Önemli bir kilometre taşı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da olumlu ve somut adımların atıldığını belirterek, işbirliği yapılarak stadın inşa edilmesi iradesinin ortaya çıktığını, süreci hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise gelinen noktanın kulüp için çok önemli bir kilometre taşı olduğunu, bu yolu sağlıklı bir şekilde yürüyüp hayırlısıyla sonlandırmak istediklerini bildirdi.

Büyükkarcı, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Hamza Dağ ile çalışmaya katkı vereceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ettiklerini kaydetti.