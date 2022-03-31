AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: İzmir’de 148 okul yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 2022 yılı için İzmir’de eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmek için 2 milyar 950 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

2022’de İzmir’de yapılacak eğitim-öğretim yatırımlarına ilişkin açıklama yapan Dağ, yatırım programı çerçevesinde kentte tamamlanması hedeflenen projeleri anlattı.

"70 yeni okulun inşası tamamlanacak"

Dağ, “Eğitim-öğretim altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu sene içinde İzmir’de 78 okul yıkılıp yeniden yapılacak ve 70 yeni okulun inşası tamamlanacak. İzmir’de eğitim-öğretim altyapısını güçlendirmek için 2 milyar 950 milyon lira bütçe ayrıldı.” ifadelerini kullandı.

Eğitim-öğretimde İzmir’in çehresinin değişeceğini aktaran Dağ, yalnızca okul yapmayacaklarını, buna bağlı olarak birçok sosyal donatı alanı ve öğrencilerin faydalanabileceği hizmetleri de hayata geçireceklerine dikkati çekti.

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda yaklaşık 3 milyar lira bütçeyle 148 okul yapılacaktır. Bunların 79’u mevcut okulların yıkılıp modernize edilerek tekrar yapılması, 70 okulun ise inşa edilmesi şeklinde planlanmıştır. Bu çerçevede 45 anaokulu, 33 ilkokul, 28 ortaokul ve 42 liseye ilişkin çalışma yapılacak ve İzmir’imize 872 yeni derslik kazandırılırken mevcut 1692 derslik ise yeniden yapılacaktır. Okulların yanı sıra pansiyon, spor salonu ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilecekleri atölyeleri de inşa edecek ve yenilenme ihtiyacı olanlar yıkılıp yeniden yapacağız.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini inşa edebilmeleri, geleceğe hazırlayabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaktan hiçbir zaman geri durmadık, durmuyoruz ve durmayacağız. Bugüne dek hem ülkemizde hem de İzmir’imizde okul ve öğretmen sayımız ile okullaşma oranımızı artırdık. Derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayımızı ise azaltarak çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim ortamı tesis etmek için çalıştık. 2022 yılı İzmir’de yeni okullarımızın inşa edildiği, birçok okulumuzun ise yenilendiği bir sene olacaktır.”

Dağ, yatırımların hayırlı olması temennisinde bulundu.