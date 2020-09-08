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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:18:10 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 23 Ağustos'ta otluk alanda başlayan ve park halindeki araçlara sıçrayan yangının meydana geldiği İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ekmeksiz Plajı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hamza Dağ, incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Her orman yangınında olduğu gibi bu yangının ardından da bölgenin imara açılacağı yönünde dedikodular üretildiğini kaydeden Dağ, bu söylemlerin manipülasyon olduğunu ve yapılanları gölgeleme amacını taşıdığını vurguladı.

Alanda yeşillendirme faaliyeti yürütüleceğini belirten Dağ, "Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak. Bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yangın çıkan alanın yakınında yer alan makilik arazide de yeni fidanların dikimiyle yeşillendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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