  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:01:41 -
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

YALOVA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktığını, tedavisinin evde devam ettirdiğini ifade etti.

Büyükgümüş, paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular
Dünya

Bölgede dengeler mühim ölçüde değişebilir! Flaş iddia: Hareket halindeki gemiyi vurdular

Çin ordusunun, bu yılın başında Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği balistik füze denemelerinde bir kısmının hareket halindeki bir hedef g..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili ..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay