AK Parti Gaziantep Teşkilatı ekim ayı danışma meclisinde bir araya geldi

AK Parti Gaziantep Teşkilatı, teşkilat çalışmalarını değerlendirmek, şehir ve ülke gündemine ilişkin istişarelerde bulunmak ve gelecek dönemin çalışma hedeflerini ele almak üzere Ekim Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya; Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş ile il ve ilçe teşkilatların üç kademe mensupları katıldı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar, güncel siyasi gelişmeler, Gaziantep’te hayata geçirilen hizmet ve yatırımlar ile teşkilatların saha faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. İstişare kültürünün ve teşkilat içi koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantıda, gelecek dönemde yürütülecek çalışmaların öncelikleri de ele alındı.

GÜL: “AK PARTİ, MİLLETİN SESİNİ SİYASETİN MERKEZİNE TAŞIYAN BİR HAREKETTİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ekim Ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin milletle kurduğu güçlü bağa, Türkiye’nin hedeflerine ve teşkilatların üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin geleceği için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gül, teşkilatların sahadaki gayretinin ve milletle kurduğu gönül bağının önemini vurguladı.

Gül, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “AK Parti, milletin içinden doğmuş, gücünü milletten almış ve siyasetin merkezine daima milletin taleplerini yerleştirmiş büyük bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde hizmet, eser, samimiyet ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk vardır. Bu anlayış, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, kendi geleceğini inşa eden ve her alanda daha güçlü bir ülke olma iradesini ortaya koyan bir yürüyüş içerisindedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, sadece bir gelecek tasavvuru değil; ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı ve gelecek nesillerimizin daha güçlü bir Türkiye’de yaşaması için ortaya konulan büyük bir hedeftir. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, kararlı bir siyasi iradeden ve güçlü bir teşkilat yapısından geçmektedir. Teşkilatlarımız, milletimizle aramızdaki en önemli gönül köprüsüdür. Vatandaşımızın talebini dinleyen, beklentisini anlayan, sorunlarını takip eden ve çözüm için gayret gösteren her bir teşkilat mensubumuz, bu büyük hareketin sahadaki temsilcisidir. Danışma meclisleri, ortak aklın ve istişare kültürünün hayat bulduğu önemli buluşmalardır. Burada yaptığımız değerlendirmelerle çalışmalarımızı gözden geçiriyor, eksiklerimizi tespit ediyor ve geleceğe ilişkin hedeflerimizi ortak bir anlayışla belirliyoruz. Bizim için esas olan, her zaman daha iyisini yapabilmek ve milletimize hizmet yolunda sorumluluğumuzu en güçlü şekilde yerine getirmektir. Gaziantep, üretimiyle, sanayisiyle, ihracatıyla, girişimci ruhuyla ve güçlü dayanışma kültürüyle ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir yere sahiptir. Bu şehrin potansiyelini daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermek ve Gaziantep’in geleceğine katkı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımızdan kadın ve gençlik kollarımıza kadar hepimize düşen görev, aynı hedef doğrultusunda uyum içerisinde çalışmaktır. Şehrimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmek, vatandaşlarımızın sesini ilgili mercilere taşımak ve hizmetlerin daha ileriye gitmesi için gayret göstermek zorundayız. Unutmamalıyız ki siyasette kalıcı olan, milletin gönlünde karşılık bulan hizmettir. Bizler de milletimizle aramızdaki bağı güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, Gaziantep’in birikimine ve teşkilatlarımızın gayretine güveniyoruz. Birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

FEDAİOĞLU: “SİYASETİMİZİN ÖLÇÜSÜ MİLLETİMİZİN MEMNUNİYETİ, REHBERİMİZ SAHADAN GELEN SES OLMALIDIR”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin siyaset anlayışının temelinde milletle kurulan güçlü gönül bağı, hizmet sorumluluğu ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş bir teşkilat yapısının bulunduğunu ifade etti.

Teşkilat mensuplarının her şartta sahada olması gerektiğine dikkat çeken Fedaioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde milletimiz var. Biz, siyaseti yalnızca belli zamanlarda yapılan çalışmalarla sınırlı görmeyen; hayatın her alanında vatandaşımızın yanında olmayı sorumluluk kabul eden bir anlayışın temsilcileriyiz. Çünkü biliyoruz ki milletimizin gönlünde yer edinmenin yolu, samimiyetten, gayretten ve verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmekten geçiyor. Teşkilatlarımızın gücü, yalnızca sahip oldukları imkânlarla değil; birbirine duyduğu güvenle, ortak hedeflere olan inancıyla ve milletimizle kurduğu bağın kuvvetiyle ölçülür. Her bir teşkilat mensubumuzun gayreti, her bir mahallede yürütülen çalışma ve her bir vatandaşımızla kurulan temas, büyük bir sorumluluğun parçasıdır. Bu nedenle sahayı hiçbir zaman ihmal edemeyiz. Vatandaşımızın kapısını çalmak, talebini dinlemek, sorununu anlamak ve çözüm noktasında takipçi olmak bizim siyasetimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim için önemli olan yalnızca anlatmak değil, dinlemek; yalnızca söz vermek değil, verilen sözün gereğini yerine getirmek; yalnızca görünmek değil, ihtiyaç duyulduğunda vatandaşımızın yanında olmaktır.”

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE, GÜÇLÜ TEŞKİLAT VE KARARLI ÇALIŞMAYLA İLERLEYECEĞİZ”

Fedaioğlu, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz için ortaya konulan hedefler, bizlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlerken her birimizin bulunduğu yerde daha fazla gayret göstermesi, sorumluluğunu daha güçlü bir şekilde üstlenmesi gerekiyor. Bizim görevimiz, bu büyük yürüyüşün heyecanını ve kararlılığını sahaya taşımaktır. Genel merkezimizden il teşkilatımıza, ilçelerimizden mahallelerimize kadar aynı hedef doğrultusunda hareket etmek; çalışmalarımızı uyum içerisinde yürütmek ve vatandaşlarımızın beklentilerini doğru okumak zorundayız. Danışma meclislerimizi de bu açıdan son derece kıymetli buluyorum. Burada yalnızca yapılan çalışmaları değerlendirmiyoruz; eksiklerimizi görüyor, tecrübelerimizi paylaşıyor ve önümüzdeki döneme ilişkin sorumluluklarımızı birlikte ele alıyoruz. İstişare etmek, ortak akılla hareket etmek ve gerektiğinde kendimizi yenilemek, güçlü teşkilat olmanın temel şartlarıdır. Gaziantep, emeğin, üretimin, alın terinin ve dayanışmanın şehridir. Bu şehrin potansiyelini daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Gaziantep bırakmak hepimizin ortak hedefidir. Yerel yönetimlerimizle, milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla ortaya koyduğumuz çalışmalarda ortak önceliğimiz, hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık verebilmektir. Şehrimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, hizmetleri yakından takip etmek ve vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Gaziantep’in merkezinden en uzak mahallesine kadar her noktada vatandaşımızın sesini duymak, taleplerini ilgili mercilere ulaştırmak ve çözüm süreçlerini takip etmek istiyoruz. Çünkü hizmetin gerçek karşılığı, vatandaşımızın hayatında meydana getirdiği olumlu değişimdir. Bizim hedefimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek değil; Gaziantep’in yarınlarını da düşünerek hareket etmektir. Şehrimizin kalkınmasına, toplumsal dayanışmasına ve ortak geleceğine katkı sunacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.”

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI VE GELECEK DÖNEMİN HEDEFLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı boyunca teşkilatların yürüttüğü çalışmalar, yerel hizmetlerin sahadaki yansımaları ve vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesine yönelik başlıklar üzerinde duruldu. İl ve ilçe teşkilatları arasında koordinasyonun artırılması, saha çalışmalarının etkinliğinin geliştirilmesi ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

AK Parti Gaziantep Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; birlik ve beraberlik içerisinde, milletle aynı istikamette yürüyen, sahadan kopmayan ve hizmet siyasetini önceleyen çalışma anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.