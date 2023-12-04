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Siyaset AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı “Yeniden İstanbul” parolası ile sahada
Siyaset

AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı “Yeniden İstanbul” parolası ile sahada

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:47:00 -
AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı "Yeniden İstanbul" parolası ile sahada

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci-Yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti’nin yerel seçimlerde aynı başarıyı elde etmek için çalışmalarına ara vermeden başladığını söyledi.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa öncülüğünde ilçe bazında sahaya inen ilçe yöneticileri “Yeniden İstanbul” hedefi doğrultusunda İstanbul seçimlerine hazırlanıyor.

Seçim hazırlıkları ile ilgili bilgi veren İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hekimoğlu Süleyman Özcan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef 2024 mesajını aldık ve bu çerçevede sahada aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki İsrail saldırganlığının durdurulması için yürüttüğü diplomasi trafiğine işaret eden Özcan, “Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç saat uykuyla durmaksızın vatana ve millete hizmet etmeye, ulusal ve uluslararası sorunların çözümü noktasında aksiyonlar almaya devam ediyor. Son örneğini kolonyal devlet olan İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamların ve soykırımın durdurulması noktasında gerek Müslüman ülke liderleri ile gerekse de Avrupa başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinin liderleriyle yaptığı ikili ve çok taraflı görüşmelerde ve katıldığı zirvelerde ortaya koyduğu çözüm, öneri ve dik duruşundan görüyoruz. Bizler de böyle bir liderin arkasında yürüyen, ona dava arkadaşlığı yapan AK Parti teşkilatları olarak benzer bir sorumluluğa sahip olduğumuzun bilincindeyiz.” dedi.

AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı olarak İstanbul seçimlerine hazırlandıklarını aktaran Özcan, seçim çalışmaları kapsamında partiye yeni üye kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.
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Bu bağlamda kendisinin de partiye kazandırdığı yeni üyelerin üyelik formlarını İlçe Başkanı Yaşa’ya teslim ettiğini söyleyen Özcan, “Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek, 2024'te yeni üyelerimizin ve dava arkadaşlarımızın desteği ile seçimi ve özelikle kaybettiğimiz İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri geri kazanacağız ve yine sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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